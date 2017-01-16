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16 января 2017, 2:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Игуаина не спас «Ювентус» от проигрыша «Фиорентине»

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала на своём поле «Ювентус».

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Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Никола Калинич и Милан Бадель. За туринскую команду отличился аргентинский форвард Гонсало Игуаин. Таким образом, «Ювентус» прервал четырёхматчевую победную серию в чемпионате.

«Ювентус» (45 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (27) — на восьмой строчке.

15.01.2017 22:45 основной раунд: 20-й тур Artemio Franchi
Фиорентина 2:1 Ювентус
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Соуза Паулу Массимилиано Аллегри
Голы
37′ Никола Калинич (Ф. Бернардески) 9
54′ Милан Бадель (М. Оливера) 5
9 Гонсало Игуаин (С. Стураро) 58′
Составы
Чиприан Тэтэрушану 12
Давиде Астори 13
Максимилиано Оливера 15
Гонсало Родригес 2
Карлос Санчес 6
90′ Никола Калинич 9
Милан Бадель 5
29′ Матиас Весино 8
53′ 81′ Федерико Кьеза 25
Кристиан Тельо 16
76′ Федерико Бернардески 10
Себастьян Кристофоро 19
85′ Борха Валеро 20
Йосип Иличич 72
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини 33′
19 Леонардо Бонуччи 88′
7 Хуан Куадрадо
12 Алекс Сандру 82′
6 Сами Хедира
9 Гонсало Игуаин
21 Пауло Дибала 90+4′
15 Андреа Барцальи 79′
17 Марио Манджукич
8 Клаудио Маркизио 77′
28 Томас Ринкон
27 Стефано Стураро 61′ 26′
20 Марко Пьяца
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 4
3 Угловые 7
22 Фолы 20
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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