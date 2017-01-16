Гол Игуаина не спас «Ювентус» от проигрыша «Фиорентине»

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Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Никола Калинич и Милан Бадель. За туринскую команду отличился аргентинский форвард Гонсало Игуаин. Таким образом, «Ювентус» прервал четырёхматчевую победную серию в чемпионате.



«Ювентус» (45 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (27) — на восьмой строчке.