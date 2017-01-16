Гол Игуаина не спас «Ювентус» от проигрыша «Фиорентине»
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала на своём поле «Ювентус».
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Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Никола Калинич и Милан Бадель. За туринскую команду отличился аргентинский форвард Гонсало Игуаин. Таким образом, «Ювентус» прервал четырёхматчевую победную серию в чемпионате.
«Ювентус» (45 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (27) — на восьмой строчке.
|15.01.2017 22:45
|основной раунд: 20-й тур
|Artemio Franchi
|Фиорентина
|2:1
|Ювентус
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Соуза Паулу
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|7
|22
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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