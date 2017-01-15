Фанаты «Севильи» возле своего стадиона вывесили баннеры против Рамоса
Болельщики «Севильи» вывесили баннеры против защитника «Реала» Серхио Рамоса возле домашнего стадиона «Рамон Санчес Писхуан».
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Содержимое нескольких баннеров гласит: «нет Рамосу», «Серхио Рамос — предатель» и ««Севилья» никогда не будет твоим домом. Таким образом фанаты продолжили обструкцию капитана мадридской команды, которую начали во время домашнего матча 1/8 финала Кубка Испании. Та встреча завершилась ничьей со счётом 3:3. Сам Рамос, ставший автором одного гола, по ходу игры подвергался оскорблениям со стороны болельщиков «Севильи», которые также бросали в него посторонние предметы.
Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».
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