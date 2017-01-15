Фанаты «Севильи» возле своего стадиона вывесили баннеры против Рамоса

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Содержимое нескольких баннеров гласит: «нет Рамосу», «Серхио Рамос — предатель» и ««Севилья» никогда не будет твоим домом. Таким образом фанаты продолжили обструкцию капитана мадридской команды, которую начали во время домашнего матча 1/8 финала Кубка Испании. Та встреча завершилась ничьей со счётом 3:3. Сам Рамос, ставший автором одного гола, по ходу игры подвергался оскорблениям со стороны болельщиков «Севильи», которые также бросали в него посторонние предметы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">El grupo violento del Pizjuán prepara el recibimiento a Ramos también fuera del estadio. "Esta nunca será tu casa". <a href="https://t.co/G18S5DMf8U">pic.twitter.com/G18S5DMf8U</a></p>— eladio coronel (@FICHAJES_SEVI) <a href="https://twitter.com/FICHAJES_SEVI/status/820702098560086016">15 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>





Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».