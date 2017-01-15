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15 января 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Английские СМИ: Слуцкий может стать скаутом «Челси»

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может войти в аналитический отдел, в частности, в скаутскую службу английского «Челси». Об этом пишет британское издание Daily Star.

В декабре специалист покинул ЦСКА после семи лет работы в клубе. Увеличить
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Слуцкий в субботу был в Англии и посетил матч «Лестер» — «Челси».

По информации другого британского издания The Sun, владелец «Челси» Роман Абрамович хотел бы видеть российского специалиста в своем клубе.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял столичный клуб с 2009 года и стал с ним трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также специалист с августа 2015 года по июнь 2016-го совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на Евро-2016 Слуций объявил о своем уходе из сборной.

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