Английские СМИ: Слуцкий может стать скаутом «Челси»
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий может войти в аналитический отдел, в частности, в скаутскую службу английского «Челси». Об этом пишет британское издание Daily Star.
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Слуцкий в субботу был в Англии и посетил матч «Лестер» — «Челси».
По информации другого британского издания The Sun, владелец «Челси» Роман Абрамович хотел бы видеть российского специалиста в своем клубе.
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял столичный клуб с 2009 года и стал с ним трехкратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Также специалист с августа 2015 года по июнь 2016-го совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на Евро-2016 Слуций объявил о своем уходе из сборной.
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