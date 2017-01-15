Гол Ибрагимовича спас «МЮ» от поражения в матче с «Ливерпулем»

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Встреча, прошедшая в Манчестере в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел «Ливерпуль» вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.

«Манчестер Юнайтед», с 40 очками занимающий шестое место, прервал свою шестиматчевую победную серию, но смог не проиграть в 12-м туре подряд. «Ливерпуль», не знающий поражений на протяжении семи туров, с 45 очками оказался на третьей строчке в таблице, на семь баллов отставая от лидирующего «Челси».

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 21 января в гостях сыграет со «Сток Сити». «Ливерпуль» в этот же день примет «Суонси».