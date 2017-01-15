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15 января 2017, 21:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Ибрагимовича спас «МЮ» от поражения в матче с «Ливерпулем»

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Англии.

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Встреча, прошедшая в Манчестере в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Джеймс Милнер, реализовав пенальти на 27-й минуте, вывел «Ливерпуль» вперед, но Ибрагимович на 84-й минуте спас манкунианцев от поражения.

«Манчестер Юнайтед», с 40 очками занимающий шестое место, прервал свою шестиматчевую победную серию, но смог не проиграть в 12-м туре подряд. «Ливерпуль», не знающий поражений на протяжении семи туров, с 45 очками оказался на третьей строчке в таблице, на семь баллов отставая от лидирующего «Челси».

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 21 января в гостях сыграет со «Сток Сити». «Ливерпуль» в этот же день примет «Суонси».

15.01.2017 19:00 основной раунд: 21-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Жозе Моуринью Юрген Клопп
Голы
84′ Златан Ибрагимович (А. Валенсия) 9
7 Джеймс Милнер 27′
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Фил Джоунс 4
Маркос Рохо 5
Поль Погба 6
90+1′ Андер Агуэра Эррера 21
Златан Ибрагимович 9
Генрих Мхитарян 22
76′ Маттео Дармиан 36
Маруан Феллаини 27
45′ Майкл Кэррик 16
Уэйн Руни 10
65′ Антони Марсьяль 11
Хуан Мануэль Мата 8
22 Симон Миньоле
66 Трент Арнольд
7 Джеймс Милнер
6 Деян Ловрен 31′
17 Рагнар Клаван
5 Джорджиньо Вайналдум 61′
14 Джордан Хендерсон
23 Эмре Джан
11 Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 90+1′
20 Адам Лаллана
27 Дивок Ориги 61′
10 Филиппе Коутинью
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
5 Угловые 7
17 Фолы 13
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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