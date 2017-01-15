Гол Радои принес «Сельте» победу над «Алавесом» в чемпионате Испании
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Сельты» одержали победу над «Алавесом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, победу которым принес гол Неманьи Радои (89-я минута). У гостей Зухаир Феддаль на 46-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален.
«Сельта», с 27 очками занимающая восьмое место, следующий матч проведет 23 января в гостях с «Реал Сосьедадом». «Алавес», идущий 12-м с 22 баллами, 21 января примет «Леганес».
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Маурисио Пеллегрино
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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