Гол Радои принес «Сельте» победу над «Алавесом» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, победу которым принес гол Неманьи Радои (89-я минута). У гостей Зухаир Феддаль на 46-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален.

«Сельта», с 27 очками занимающая восьмое место, следующий матч проведет 23 января в гостях с «Реал Сосьедадом». «Алавес», идущий 12-м с 22 баллами, 21 января примет «Леганес».