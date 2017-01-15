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15 января 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Радои принес «Сельте» победу над «Алавесом» в чемпионате Испании

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Футболисты «Сельты» одержали победу над «Алавесом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, победу которым принес гол Неманьи Радои (89-я минута). У гостей Зухаир Феддаль на 46-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален.

«Сельта», с 27 очками занимающая восьмое место, следующий матч проведет 23 января в гостях с «Реал Сосьедадом». «Алавес», идущий 12-м с 22 баллами, 21 января примет «Леганес».

15.01.2017 18:15 основной раунд: 18-й тур Balaidos
Сельта 1:0 Алавес
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Маурисио Пеллегрино
Голы
89′ Неманья Радоя (У. Мальо) 6
Составы
Вейга Рубен Бланко 13
Уго Мальо 2
90+4′ Андреу Фонтас 3
Факундо Ронкалья 24
Марсело Диас 5
Неманья Радоя 6
79′ Даниэль Васс 18
Тео Бонгонда 7
11′ 50′ Густаво Даниэль Кабраль 22
90+3′ Хонатан Кастро Хонни 19
71′ Йон Гвидетти 9
Джузеппе Росси 25
90′ Яго Аспас 10
Серхио Гомес 20
1 Фернандо Флорес Пачеко
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
15 Тео Эрнандес 84′
24 Зухаир Феддаль 22′ 46′
6 Маркос Льоренте
19 Мануэль Гарсия
20 Силва Дейверсон
21 Франсиско Фемения Кико 20′
8 Виктор Камараса 88′
7 Рубен Собрино
17 Эдгар Мендес 77′ 66′
22 Мартин Карлос Вигарай
11 Перес Ибаи Гомес 49′
4 Руано Дельгадо Алексис
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 1
7 Угловые 4
18 Фолы 10
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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