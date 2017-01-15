«Ницца» и «Мец» не забили друг другу мячей в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ницце, завершилась со счетом 0:0.

«Мец», чья серия без побед длится уже шесть матчей подряд, в следующей игре 21 января примет «Монпелье». Лидер чемпионата «Ницца», которая не проигрывает на протяжении восьми туров, днем ранее сыграет в гостях с «Бастией».