«Ницца» и «Мец» не забили друг другу мячей в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. «Ницца» и «Мец» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Ницце, завершилась со счетом 0:0.
«Мец», чья серия без побед длится уже шесть матчей подряд, в следующей игре 21 января примет «Монпелье». Лидер чемпионата «Ницца», которая не проигрывает на протяжении восьми туров, днем ранее сыграет в гостях с «Бастией».
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Филипп Хиншбергер
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бартоломье Варела (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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