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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28434072/
15 января 2017, 21:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ницца» и «Мец» не забили друг другу мячей в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. «Ницца» и «Мец» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ницце, завершилась со счетом 0:0.

«Мец», чья серия без побед длится уже шесть матчей подряд, в следующей игре 21 января примет «Монпелье». Лидер чемпионата «Ницца», которая не проигрывает на протяжении восьми туров, днем ранее сыграет в гостях с «Бастией».

15.01.2017 17:00 основной раунд: 20-й тур Allianz Riviera
Ницца 0:0 Метц
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Люсьен Фавр Филипп Хиншбергер
Составы
Вальтер Бенитес 40
Поль Байс 4
Рикарду Перейра 21
Далберт 29
Бонфим Коста Сантос Данте 31
39′ Маланг Сарр 32
Арно Суке 2
Вилан Сиприен 25
75′ Венсан Козьелло 26
67′ Арно Лусамба 8
Венсан Марсель 33
81′ Алассан Плеа 14
Анастасиос Донис 22
1 Тома Дидиллон
  Фаллу Диань 73′
5 Гвидо Милан
6 Симон Фалетт
13 Франк Синьорино
25 Иван Бальиу
23 Крис Филиппс
24 Рено Коад
11 Опа Нгюетт
19 Флоран Молле 86′
22 Кевин Лежен
17 Абиб Диалло 81′
15 Тибо Вьон
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 3
3 Угловые 4
16 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бартоломье Варела (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
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