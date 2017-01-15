Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе» в 20-м туре чемпионата Италии

Воскресная игра в Удине завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ромы», в составе которой гол забил Раджа Наингголан (12-я минута). На 18-й нападающий римлян Эдин Джеко не смог реализовать пенальти.

«Рома» набрала 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Удинезе» с 25 очками идет на 11-м месте.

Результаты других матчей тура:

«Наполи» — «Пескара» — 3:1,

«Сампдория» — «Эмполи» — 0:0,

«Лацио» — «Аталанта» — 2:1.

«Сассуоло» — «Палермо» — 4:1.