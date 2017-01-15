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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28433983/
15 января 2017, 21:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе» в 20-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Футболисты «Ромы» на выезде нанесли поражение «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Воскресная игра в Удине завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ромы», в составе которой гол забил Раджа Наингголан (12-я минута). На 18-й нападающий римлян Эдин Джеко не смог реализовать пенальти.

«Рома» набрала 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Удинезе» с 25 очками идет на 11-м месте.

Результаты других матчей тура:

«Наполи» — «Пескара» — 3:1,

«Сампдория» — «Эмполи» — 0:0,

«Лацио» — «Аталанта» — 2:1.

«Сассуоло» — «Палермо» — 4:1.

15.01.2017 17:00 основной раунд: 20-й тур Dacia Arena
Удинезе 0:1 Рома
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Луиджи Дель Нери Лучано Спаллетти
Голы
4 Раджа Наингголан (К. Стротман) 12′
Нереализованные пенальти
9 Э. Джеко 18′
Составы
Орестис Карнезис 1
Самир 3
Данилу Ларанжейра 5
75′ Диас да Силва дал Белу Фелипе 30
77′ Секу Фофана 6
Родриго де Пауль 10
Давиде Фараони 37
Сириль Теро 77
52′ Якуб Янкто 14
Стипе Перица 18
74′ Свен Кумс 26
Эвандру 96
69′ Дуван Сапата 9
Эмиль Халльфредссон 23
1 Войчех Щенсны
3 Гильерме Жуан Жезус 40′
13 Бруну Перес
20 Федерико Фасио
33 Эмерсон
44 Константинос Манолас
4 Раджа Наингголан
5 Леандро Паредес
6 Кевин Стротман
9 Эдин Джеко
92 Стефан Эль-Шаарави 63′
10 Франческо Тотти
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
5 Удары в створ 4
4 Угловые 7
16 Фолы 17
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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