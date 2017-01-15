Гол Наингголана принес «Роме» победу над «Удинезе» в 20-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Ромы» на выезде нанесли поражение «Удинезе» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Воскресная игра в Удине завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ромы», в составе которой гол забил Раджа Наингголан (12-я минута). На 18-й нападающий римлян Эдин Джеко не смог реализовать пенальти.
«Рома» набрала 44 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Удинезе» с 25 очками идет на 11-м месте.
Результаты других матчей тура:
«Наполи» — «Пескара» — 3:1,
«Сампдория» — «Эмполи» — 0:0,
«Лацио» — «Аталанта» — 2:1.
«Сассуоло» — «Палермо» — 4:1.
Главные тренеры
|Луиджи Дель Нери
|Лучано Спаллетти
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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