«Эвертон» разгромил «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

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Воскресная игра в Ливерпуле завершилась победой «Эвертона» со счетом 4:0. Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (78) и Адемола Лукман (90).

«Эвертон» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 42 очками идет пятым.

Следующий матч «Эвертон» проведет на выезде 21 января против «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» в этот же день примет «Тоттенхэм».