«Эвертон» разгромил «Манчестер Сити» в чемпионате Англии
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. «Эвертон» на своем поле разгромил «Манчестер Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Воскресная игра в Ливерпуле завершилась победой «Эвертона» со счетом 4:0. Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (78) и Адемола Лукман (90).
«Эвертон» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 42 очками идет пятым.
Следующий матч «Эвертон» проведет на выезде 21 января против «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» в этот же день примет «Тоттенхэм».
|15.01.2017 16:30
|основной раунд: 21-й тур
|Goodison Park
|Эвертон
|4:0
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Роналд Куман
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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