Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28433901/
15 января 2017, 21:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Эвертон» разгромил «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. «Эвертон» на своем поле разгромил «Манчестер Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Эвертон разгромил Манчестер Сити в чемпионате Англии - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Воскресная игра в Ливерпуле завершилась победой «Эвертона» со счетом 4:0. Голы забили Ромелу Лукаку (34-я минута), Кевин Миральяс (47), Том Дэвис (78) и Адемола Лукман (90).

«Эвертон» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 42 очками идет пятым.

Следующий матч «Эвертон» проведет на выезде 21 января против «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» в этот же день примет «Тоттенхэм».

15.01.2017 16:30 основной раунд: 21-й тур Goodison Park
Эвертон 4:0 Манчестер Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роналд Куман Хосеп Гвардьола
Голы
34′ Ромелу Лукаку (К. Миральяс) 10
47′ Кевин Миральяс (Р. Баркли) 11
79′ Том Дэйвис (Р. Баркли) 26
90+4′ Адемола Лукман (Ш. Коулман)  
Составы
Васкес Хоэль Роблес 1
Эшли Уильямс 5
Рамиро Фунес Мори 25
55′ Мэйсон Холгейт 30
Шеймус Коулман 23
Лейтон Бэйнс 3
Том Дэйвис 26
90+2′ Ромелу Лукаку 10
74′ Гарет Бэрри 18
Джеймс Маккарти 16
90′ Росс Баркли 8
Адемола Лукман 31
65′ Кевин Миральяс 11
Морган Шнейдерлен 2
1 Клаудио Браво
3 Бакари Санья
22 Гаэль Клиши
24 Джон Стоунс
30 Николас Отаменди 90+2′
21 Давид Сильва 75′
7 Рахим Стерлинг
17 Кевин Де Брейне
10 Серхио Агуэро
42 Яя Туре
5 Пабло Сабалета 62′
72 Келечи Ихеаначо
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
3 Угловые 6
17 Фолы 7
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной