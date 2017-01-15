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15 января 2017, 17:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Марселя» проведёт переговоры с «Вест Хэмом» о переходе Пайета

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро 16 января проведёт переговоры с руководством «Вест Хэм Юнайтед» о переходе полузащитника «молотобойцев» Димитри Пайета, сообщает Sky Sports.

По данным издания, «Марсель» — единственный клуб, который заинтересован в приобретении 29-летнего игрока.

Также сообщается, что английский клуб не намерен продавать футболиста сборной Франции менее чем за £ 30 млн (€ 34 млн).

Пайет, который хочет покинуть «Вест Хэм» и отказался играть за команду, выступал за «Марсель» в 2013—2015 годах.

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