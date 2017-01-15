Президент «Марселя» проведёт переговоры с «Вест Хэмом» о переходе Пайета

По данным издания, «Марсель» — единственный клуб, который заинтересован в приобретении 29-летнего игрока.



Также сообщается, что английский клуб не намерен продавать футболиста сборной Франции менее чем за £ 30 млн (€ 34 млн).



Пайет, который хочет покинуть «Вест Хэм» и отказался играть за команду, выступал за «Марсель» в 2013—2015 годах.