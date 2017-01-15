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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28433243/
15 января 2017, 17:17 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Моуринью заработал 36 миллионов на увольнениях из «Челси»

Стала известна сумма, которую португальский специалист Жозе Моуринью получил после увольнения из «Челси» в 2007 году.

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Нынешнему наставнику «Манчестер Юнайтед» и его сотрудникам лондонцы за разрыв контракта заплатили 26,5 миллионов, сообщает «Сегодня».

В 2015 году Моуринью за разрыв контракта получил гораздо меньше — всего 9,5 миллионов евро.

Португалец работал в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год.

Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок футбольной лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок страны.

Фото: dynamo.kiev.ua.

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