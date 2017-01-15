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15 января 2017, 17:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Акжайык» сыграет против «Руха»

Украинский футбольный клуб, представляющий город Винники, станет оппоннентом уральского «Акжайыка» на втором УТС, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Украинский футбольный клуб представляющий город <span class=error>Винники</span> станет <span class=error>оппоннентом</span> уральского Акжайыка на втором <span class=error>УТС</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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По информации Footboom. com, уральский «Акжайык» проведет товарищескую игру против команды «Рух"(Винники). Предполагается, что матч состоится 2 марта.

Напомним, что вчера уральский коллектив померился с силами с албанской «Тираной». Победу со счетом 2:0 одержали подопечные Вахида Масудова.

Акжайык
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