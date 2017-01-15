«Акжайык» сыграет против «Руха»
Украинский футбольный клуб, представляющий город Винники, станет оппоннентом уральского «Акжайыка» на втором УТС, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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По информации Footboom. com, уральский «Акжайык» проведет товарищескую игру против команды «Рух"(Винники). Предполагается, что матч состоится 2 марта.
Напомним, что вчера уральский коллектив померился с силами с албанской «Тираной». Победу со счетом 2:0 одержали подопечные Вахида Масудова.
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