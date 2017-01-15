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15 января 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Доменико Кришито — Фабио Каннаваро: Тебе нужен защитник?

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал переход бывшего одноклубника Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Так, Кришито оставил комментарий к фотографии бельгийского хавбека, которую на своей странице в Instagram выложил главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро.

Игрок «Зенита» поинтересовался у Каннаваро: «Тебе нужен защитник?» На что чемпион мира-2006 ответил соотечественнику: «Хорошо бы».

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