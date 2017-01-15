Доменико Кришито — Фабио Каннаваро: Тебе нужен защитник?
Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал переход бывшего одноклубника Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Так, Кришито оставил комментарий к фотографии бельгийского хавбека, которую на своей странице в Instagram выложил главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро.
Игрок «Зенита» поинтересовался у Каннаваро: «Тебе нужен защитник?» На что чемпион мира-2006 ответил соотечественнику: «Хорошо бы».
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