Физрук тащит аутсайдера чемпионшипа со дна. Невероятная история тренера в Англии

Героя зовут Пол Уорн, и вы вряд ли о нем знаете. А его история жизни выглядит любопытной.

Этот человек в английской премьер-лиге никогда не играл. Зато для скромного «Ротерхэма» он стал легендой. В составе «мельников» уроженец Норвича впервые появился в 1999 году после перехода из «Уигана». За шесть лет, проведенных в команде, он дошел с ней от третьего английского дивизиона (ныне лига 2 — Прим.ред.) до первого, который ныне и называется чемпионшипом. В 2005-м Уорн покинул «Ротерхэм», но вернулся туда через четыре года. К тому времени клуб докатился обратно до лиги 2.

Игроком ему не удалось вернуть «мельников» в высшие дивизионы, и в мае 2012 года, когда Полу исполнилось 39 лет, он решил завершить карьеру и стать тренером. Причем первые шаги в этом направлении он сделал годом ранее. С марта по апрель 2011-го Уорн вместе с Энди Лидделлем делил обязанности главного тренера после ухода Ронни Мура (он и вывел «Ротерхэм» в первый дивизион в 2001 году, когда Пол там играл). Потом «мельников» возглавил Энди Скотт.

При нем Уорна можно было называть играющим тренером. Сайт «Ротерхэма» отмечает: «При Скотте Уорн сыграл большую роль в работе с молодыми игроками и резервистами, а также взаимодействовал по вопросам физической подготовки». Об увлеченности тренерскими делами говорит и статистика его игр за сезон 2011/2012 — три во всех турнирах. Всего за клуб он сыграл 292 матча и забил 34 гола.

В апреле 2012 года главным тренером «Ротерхэма» стал Стив Эванс. На следующий сезон он включил Уорна в свой штаб специалистом по физподготовке. Им хватило пары лет, чтобы клуб поднялся обратно из лиги 2 в чемпионшип.

Два следующих сезона «мельники» заканчивали на 21-й позиции — последней перед зоной вылета. В текущем команда рухнула на самое дно и уже сменила двух главных тренеров, с которыми в 19 турах одержала одну победу и потерпела 14 поражений. Всего после ухода Эванса в сентябре 2015-го (из-за разногласий с руководством «Ротерхэма») футболистов тренировали пять разных специалистов. 28 ноября шестым стал Уорн, который все это время оставался в штабе.

Первый матч под руководством тренера под физподготовке «Ротерхэм» проиграл, но в следующем неожиданно переиграл дома «Куинз Парк Рейнджерс» (1:0) — их тренирует более опытный Иан Холлоуэй.

За следующие пять туров подопечные Уорна одержали одну победу, но руководству клуба это не помешало 13 января утвердить Пола главным тренером команды до конца сезона. На следующий день воодушевленный специалист добыл свою третью победу: дома был побит недавний участник АПЛ «Норвич» (2:1). «Ротерхэм» все еще последний, но отставание от соседей из «Уигана» сократилось до шести очков.

Три победы в восьми матчах сезона (при Уорне «мельники» еще вылетели из Кубка Англии на стадии 1/32 финала) — таким стартом самостоятельной карьеры 43-летний тренер может быть доволен. Если в оставшиеся 20 туров Пол продолжит идти в графике «победа в каждой третьей игре» — его подопечные могут снова спастись с помощью 21-го места.