Чемпионат Италии. Дубль Боррьелло принес «Кальяри» победу над «Дженоа»
«Кальяри» на своем поле разгромил «Дженоа» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Гости первыми открыли счет благодаря точному удару Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего. Однако еще до перерыва сицилийцы вышли вперед, а во втором тайме забили еще два мяча. Дублем отметился нападающий Марко Боррьелло.
Благодаря этому успеху «Кальяри» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, а генуэзцы остались на 14-й строчке.
Чемпионат Италии. 20-й тур.
Кальяри — Дженоа — 4:1 (2:1)
Голы: Симеоне, 29 (0:1). Боррьелло, 40 (1:1). Жоао, 44 (2:1). Боррьелло, 60 (3:1). Фариаш, 64 (пенальти, 4:1).
Удаление: Капуано, 79 (Кальяри).
Главные тренеры
|Массимо Растелли
|Иван Юрич
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|12
|12
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|14
|8
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter