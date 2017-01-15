Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28433057/
15 января 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Чемпионат Италии. Дубль Боррьелло принес «Кальяри» победу над «Дженоа»

«Кальяри» на своем поле разгромил «Дженоа» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Гости первыми открыли счет благодаря точному удару Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего. Однако еще до перерыва сицилийцы вышли вперед, а во втором тайме забили еще два мяча. Дублем отметился нападающий Марко Боррьелло.

Благодаря этому успеху «Кальяри» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, а генуэзцы остались на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. 20-й тур.

Кальяри — Дженоа — 4:1 (2:1)
Голы: Симеоне, 29 (0:1). Боррьелло, 40 (1:1). Жоао, 44 (2:1). Боррьелло, 60 (3:1). Фариаш, 64 (пенальти, 4:1).

Удаление: Капуано, 79 (Кальяри).

15.01.2017 14:30 основной раунд: 20-й тур Sant'Elia
Кальяри 4:1 Дженоа
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Массимо Растелли Иван Юрич
Голы
40′ Марко Боррьелло 22
44′ Жоау Педру 10
60′ Марко Боррьелло 22
64′ Диегу Фариас 17
9 Джованни Симеоне (А. Эденилсон) 28′
Составы
де Андраде Биттенкурт Пинейру Рафаэл 1
Лука Чеппителли 23
49′ 79′ Марко Капуано 24
Никола Мурру 29
Маурисио Исла 3
Даниэле Дессена 4
Панайотис Тахцидис 77
Марко Боррьелло 22
52′ 81′ Жоау Педру 10
Бартош Саламон 35
83′ Николо Барелла 18
Джанни Мунари 16
65′ 75′ Диегу Фариас 17
Марко Сау 25
23 Эудженио Ламанна
5 Армандо Иццо
8 Николас Бурдиссо
24 Эсекиэль Муньос
  Данило Катальди 33′
2 Андраде дос Сантос Эденилсон
30 Лука Ригони 76′
9 Джованни Симеоне
4 Исаак Кофи 58′
99 Никола Нинкович
11 Лукас Окампос 65′
51 Маурисио Пинилья
93 Диего Лаксальт 75′
22 Дарко Лазович
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 12
12 Удары в створ 4
3 Угловые 14
8 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кальяри
Новости Матчи Состав Статистика
Дженоа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
2 января

Александр Радулов: "Если б у бабушки были... Но у нее не было"

Кокорин и Мамаев встретили новый год в компании Рио Фердинанда

СМИ Великобритании раскрыли данные о том, кому принадлежит ЦСКА