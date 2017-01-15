Чемпионат Италии. Дубль Боррьелло принес «Кальяри» победу над «Дженоа»

Гости первыми открыли счет благодаря точному удару Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего. Однако еще до перерыва сицилийцы вышли вперед, а во втором тайме забили еще два мяча. Дублем отметился нападающий Марко Боррьелло.

Благодаря этому успеху «Кальяри» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, а генуэзцы остались на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. 20-й тур.

Кальяри — Дженоа — 4:1 (2:1)

Голы: Симеоне, 29 (0:1). Боррьелло, 40 (1:1). Жоао, 44 (2:1). Боррьелло, 60 (3:1). Фариаш, 64 (пенальти, 4:1).

Удаление: Капуано, 79 (Кальяри).