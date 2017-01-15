Жозе Моуринью хочет купить в «Манчестер Юнайтед» футболиста «Челси»
Полузащитник «Челси» и сборной Сербии Неманья Матич может перейти в «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно, сообщает Mirror.
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В услугах футболиста заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
Работая в «Челси», именно португальский специалист настоял на приобретении Матича у «Бенфики» в 2014 году.
На трансфер Матича «МЮ» хочет потратить 20 миллионов фунтов, которые клуб получил от перехода французского полузащитника Моргана Шнайдерлина в «Эвертон».
В текущем сезоне АПЛ 28-летний Матич отдал шесть голевых передач в 20 проведенных матчах.
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