Жозе Моуринью хочет купить в «Манчестер Юнайтед» футболиста «Челси»

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В услугах футболиста заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Работая в «Челси», именно португальский специалист настоял на приобретении Матича у «Бенфики» в 2014 году.

На трансфер Матича «МЮ» хочет потратить 20 миллионов фунтов, которые клуб получил от перехода французского полузащитника Моргана Шнайдерлина в «Эвертон».

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Матич отдал шесть голевых передач в 20 проведенных матчах.