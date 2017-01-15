Чемпионат Испании. «Валенсия» обыграла «Эспаньол», но пропустила в 21-м матче кряду
«Валенсия» обыграла на своем поле «Эспаньол» после восьми матчей без побед со счетом 2:1.
С учетом кубовых встреч «летучие мыши» пропустили во всех официальных играх сезона — в 17-ти играх чемпионата и 4-х Кубка Испании.
Чемпионат Испании. 18-й тур.
Валенсия — Эспаньол — 2:1 (1:0)
Голы: Монтойя, 17 (1:0). Мина, 73 (2:0). Давид Лопес, 85 (2:1).
Главные тренеры
|Сальвадор Гонсалес Марко
|Санчес Флорес Кике
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|5
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter