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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28432892/
15 января 2017, 16:09 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Чемпионат Испании. «Валенсия» обыграла «Эспаньол», но пропустила в 21-м матче кряду

«Валенсия» обыграла на своем поле «Эспаньол» после восьми матчей без побед со счетом 2:1.

С учетом кубовых встреч «летучие мыши» пропустили во всех официальных играх сезона — в 17-ти играх чемпионата и 4-х Кубка Испании.

Чемпионат Испании. 18-й тур.

Валенсия — Эспаньол — 2:1 (1:0)
Голы: Монтойя, 17 (1:0). Мина, 73 (2:0). Давид Лопес, 85 (2:1).

15.01.2017 14:00 основной раунд: 18-й тур Mestalla
Валенсия 2:1 Эспаньол
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сальвадор Гонсалес Марко Санчес Флорес Кике
Голы
17′ Мартин Монтойя (Нани) 21
73′ Санти Мина 22
15 Сильва Давид Лопес 85′
Составы
75′ Диегу Алвес 1
57′ Хосе Гайя 14
Мартин Монтойя 21
Эсекиэль Гарай 24
Энцо Перес 8
56′ Даниэль Парехо 10
54′ Карлос Солер 28
Нани 17
89′ Адерлан Сантос 4
Мата Марио Суарес 7
59′ 67′ Мунир Эль-Хаддади 9
Жоау Канселу 2
90′ Санти Мина 22
Закария Баккали 11
13 Родригес Диего Лопес
6 Оскар Дуарте
23 Диего Рейес
29 Аарон Кариколь
14 Хосе Мануэль Хурадо
15 Сильва Давид Лопес
18 Хави Фуэго
7 Херард Морено
17 Эрнан Перес
8 Лопес Сальва Севилья 69′
9 Хосе Антонио Рейес
22 Гарсиа Альваро Васкес 54′
30 Оскар Мелендо
Статистика
5 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 3
6 Угловые 3
17 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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