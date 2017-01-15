Ярмоленко: Я никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать

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Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко был одним из последних игроков своей команды, который прошел в воскресенье традиционный медосмотр, предваряющий работу на межсезонных сборах. После обхода всех врачей динамовец ответил на актуальные вопросы.

— Как прошел медосмотр?

— Врачи сказали, что все хорошо.

— Визита какого-то из врачей опасался?

— Нет, абсолютно. Врачей не боюсь. Только стоматолога. (Улыбается).

— Почему не все игроки «Динамо» за эти два дня прошли медосмотр?

— У нас так принято, что желающие могут пройти медосмотр не перед первым сбором, а перед вторым. Обычно легионеры выбирают именно такой вариант.

— Как провел отпуск?

— Как всегда, хорошо. Отдыхать все любят. Но теперь пора с новыми силами возвращаться к работе.

— Как оценишь свои физические кондиции? В какой степени удалось их не растерять?

— Не знаю, как другие, но я всегда любил активный отдых. Даже если я нахожусь на пляже, то всегда стараюсь играть или в волейбол, или в теннисбол. А после того, как вернулся в Киев, то почти каждый день (уже недели две) ездили с ребятами на клубную базу и занимались там согласно предписанной каждому на период отпуска индивидуальной программе. С мячом тоже работали. Так что, думаю, кондиции, необходимые для того, чтобы начать работу на сборах, я набрал.

— Раз вы уже две недели тренируетесь на базе, несмотря на отпуск, значит, проблем с мотивацией нет?

— О каких проблемах с мотивацией может идти речь, если мы отстаем от «Шахтера» на 13 очков, и при этом плохо выступили в группе Лиги чемпионов, заняв последнее место? Думаю, все прекрасно понимают, что такие результаты — это не уровень киевского «Динамо». Так что теперь необходимо реабилитироваться перед болельщиками, показывать лучшую игру. А для этого нужно как можно больше тренироваться.

— Насколько реально сократить отрыв от «Шахтера», о котором вы сказали?

— Именно в сокращении отрыва смысла нет: для «Динамо» существует только первое место. Но если смотреть на вещи реально, то надо признать, что, наверное, в этом чемпионате достать «Шахтер» будет очень и очень тяжело. Это станет возможным только, если случится что-то такое, как в том сезоне, когда при Газзаеве мы опережали «Шахтер» на 10 очков, но в итоге растеряли свое преимущество и упустили чемпионство. Вот и сейчас уже не все зависит от нас — нужно, чтобы «Шахтер» терял очки. Посмотрим. Самое главное — улучшать свою игру, чтобы она приносила удовольствие и самим нам, и нашим болельщикам.

— Как воспринял слова Реброва о том, что Ярмоленко уже пора менять чемпионат?

— Сергей Станиславович знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба. Но я повторюсь: никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать. Бывали, конечно, всякие ситуации, но пусть будет так, как будет. Я привык просто работать, отдавать все силы своей команде. А как там уже получится — посмотрим.

— Если не переходить к конкретике, не упоминать названий клубов и чемпионатов, то, исходя и текущего момента, какова вероятность, что Ярмоленко покинет «Динамо» уже этой зимой?

— Пока не особо хочу говорить на эту тему. (Улыбается). Не хочется ничего обсуждать, не хочется комментировать слухи. У меня есть контракт с «Динамо». А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба.

— А что думаешь по поводу повышенного интереса турецких клубов к украинским футболистам, который возник в это трансферное окно?

— Да, сложно было не заметить такой интерес… Очень рад за Караваева, который перешел в «Фенербахче». Мы с ним списывались, и я его поздравил с такими изменениями в карьере. Считаю, что для него это огромный шаг вперед.

— Но для Ярмоленко чемпионат Турции — это, наверное, не вариант…

— Не вариант. На данный момент — точно.

— Ваш агент, Вадим Шаблий, признался, что вы ему сказали: «В Россию я не поеду». Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

— В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду.

— Во время отпуска не возникало желания полностью выбросить футбол из головы и не смотреть даже новогодние матчи чемпионата Англии?

— Нет. Я получаю удовольствие от футбола, и отдыхать от него мне не хочется. Так что и в отпуске в любое время готов поехать поиграть в теннисбол или в любую другую игру с мячом.

— Во время отпуска становился на весы? Нет набрал ли лишнего веса?

— Пару раз становился. Но я знаю свой организм: даже если набираю 2−3 килограмма лишнего веса, то буквально за день я легко их сбрасываю.