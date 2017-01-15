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15 января 2017, 15:47 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Аргентинец Бланко-Лещук перешел из «Карпат» в «Шахтер»

Нападающий покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые», и отправился в испанскую Ла-Мангу, в лагерь «Шахтера», для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

Нападающий покинул <span class=error>Анталью</span> где свои сборы проводят зелено-белые и отправился в испанскую <nobr>Ла-Мангу</nobr> в лагерь Шахтера для прохождения медосмотра и подписания личного контракта. Увеличить
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Львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер» договорились о трансфере Густаво Бланко-Лещука, сообщает информационный центр ФК «Карпаты».

Нападающий покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые» и отправился в испанскую Ла-Мангу, в лагерь «Шахтера», для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

«ФК “Карпаты” искренне благодарен Густаво за время, проведенное в львовской команде, и желает ему дальнейших успехов», — отмечается в сообщении.

Густаво Бланко-Лещук перешел в «Карпаты» в феврале 2016 года. Сразу закрепился в команде на позиции центрального нападающего. Всего за «львов» сыграл 26 матчей, в которых забил 9 голов.

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