Аргентинец Бланко-Лещук перешел из «Карпат» в «Шахтер»
Нападающий покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые», и отправился в испанскую
Ла-Мангу, в лагерь «Шахтера», для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.
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Львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер» договорились о трансфере Густаво
Нападающий покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые» и отправился в испанскую
«ФК “Карпаты” искренне благодарен Густаво за время, проведенное в львовской команде, и желает ему дальнейших успехов», — отмечается в сообщении.
Густаво
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