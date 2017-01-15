Форвард «Валенсии» Родриго перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев

Испанец начнёт проходить процесс реабилитации уже в ближайшие дни. Ранее испанские СМИ сообщали, что форвард уже не сможет помочь команде в текущем сезоне, однако, по данным пресс-службы клуба, на восстановление 25-летнему футболисту понадобится меньше времени — около трёх месяцев.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании Родриго провёл 15 матчей в составе «Валенсии», забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.