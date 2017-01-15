Чемпионат Турции. «Касымпаша» крупно обыграл «Генчлербирлиги», Политевич провел весь матч
«Касымпаша» на своем поле уверенно победил «Генчлербирлиги» в матче 17-го тура чемпионата Турции — 3:0. Белорусский защитник гостей Сергей Политевич вышел на поле со стартовых минут и отыграл без замены. «Генчлербирлиги» идет на 8-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 22 набранных балла.
Касымпаша — Генчлербирлиги — 3:0
Голы: 1:0 — Тити (5, с пенальти). 2:0 — Бюйюк (13). 3:0 — Павелка (16).
Удаление: Шам (82, Генчлербирлиги).
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