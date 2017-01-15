Неманья Максимович: Все идет к тому, что я останусь в «Астане» до лета

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9 января игрок сборной Сербии подписал предварительный контракт с «Валенсией». Испанский клуб собирался выкупить трансфер Максимовича за 300 тысяч, но, похоже, не договорился с казахстанской командой. Это означает, что в «Валенсию» серб уедет лишь летом.

«Если говорить о текущей ситуации, то наиболее реален вариант, при котором я останусь в “Астане” на ближайшие полгода. Через несколько дней я присоединюсь к клубу на сборах в Дубае», — сказал Максимович.

Изначально Максимович не был включен в состав «Астаны» на сборах в Дубае, которые стартуют сегодня, 15 января. В ОАЭ чемпион Казахстана проведет два товарищеских матча. В расположении клуба находятся 23 игрока, за исключением Джуниора Кабананги, который вместе со сборной ДР Конго участвует в Кубке Африканских наций.

Ранее стало известно, что контракт Максиовича с «Валенсией» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления на один сезон. За этот срок серб в общей сложности заработает семь миллионов евро.