Выжившие в авиакатастрофе

Защитники



Элио Нето, 31 год

Бразилец намерен снова играть через 3−4 месяца, хотя совсем недавно он сделал первые шаги после перелома пятого поясничного позвонка. Врач Маркос Сональя сказал, что к этому времени Элио сможет только вернуться к тренировкам. Доктор называет его «настоящим воином» и не удивится, если к концу сезона Нето будет в строю.

Алан Рушел, 27 лет

В авиакатастрофе Алан получил сильную травму позвоночника, переломы черепа и шейки бедра. Ему пришлось заново научиться ходить. Но он хочет большего — играть.

— Бог дал мне второй шанс для жизни. Надеюсь, продолжу играть лучшим образом в честь своих партнеров, — сказал Рушел перед благотворительным матчем, который бразильские футболисты устроили в память о «Шапекоэнсе». В то, что он вернется, верят все. В том числе «Интернасьонал», который подписал с защитником новое соглашение.

«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футбол.

Кто не полетел с командой

Защитники

Рафаэль Лима, 31 год

Он в «Шапекоэнсе» с 2012 года, но всегда был игроком ротации. В сезоне-2015/16 Рафа практически не играл, но когда это случалось — ему почти всегда отдавали капитанскую повязку. Возможно, новым лидером команды станет как раз Лима.

Демерсон, 30 лет

В заявке на финал Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя» Демерсон появился бы только в том случае, если бы несколько игроков накануне игры получили травму. Но бог уберег футболиста, поэтому он остался в Шапеко.

В 2015 году бразилец сделал то, что еще тогда не считалось мейнстримом — бесплатно на один сезон уехал в китайский «Цзянси Ляньшэн». В этом клубе, кстати, нет ни одного иностранца.

Полузащитники.

Моисес Рибейро, 25 лет

Карьера, похожая на Демерсона. После нескольких лет на родине он год провел в азиатской стране, но не в Китае, а в Японии за «Ависпу Фукуоку».



Ненем, 34 года

Один из самых опытных футболистов «Шапекоэнсе» чаще всего в заявку не попадал, его появление в составе — событие редкое. Последний раз он играл в июне 2016-го в матче против «Спорта Ресифе».

Нападающий

Алехандро Мартинучио, 29 лет

Аргентинец с сентября 2016 года не попадал в запас, а в октябре на тренировке получил травму. Тем роковым рейсом он наверняка не полетел бы, даже если бы был здоров.

Новички

Карьера практически всех пришедших футболистов в «Шапекоэнсе» сложилась так: не заиграл в первом профессиональном клубе -> сплошные аренды -> истечение контракта и переход в другую команду на правах свободного агента. Однако среди них есть несколько игроков с любопытными эпизодами футбольной жизни.

Элиас, вратарь, 21 год

Откуда пришел: «Жувентуде», аренда.

В прошлом сезоне он помог «Жувентуде» выйти в Серию В, а также стал известен во всей Бразилии после того, как резко высказался в адрес болельщиков «Форталезе». Перед ответным матчем ¼ финала плей-офф они жгли файеры перед отелем, где остановилась команда.

— Хотел бы спросить у придурков-фанатов: если у вас еще что-то осталось, мы это используем, хорошо? — вспылил вратарь.

Артур Мораес, вратарь, 35 лет

Откуда пришел: «Османлыспор», бесплатно

Проведя шесть лет в Бразилии, в 2007 году он уехал в Италию: выступал за «Сиену», «Чезену» и «Рому». Однако самая яркая часть его футбольной жизни — это «Бенфика», в составе которой Артур играл четыре года. Вместе с «орлами» он два раза выиграл чемпионат и Кубок португальской лиги, победил в Кубке и Суперкубке страны. В 2012-м провожал Акселя Витселя в «Зенит», а в сентябре 2014-го играл против него и в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Победу со счетом 2:0 в тот день одержали сине-бело-голубые во многом благодаря Мораесу: голкипер на 15-й минуте встречи сбил Данни за пределами штрафной и получил прямую красную карточку. По истечении контракта с «Бенфикой» в 2015-м он рассматривал Россию как один из вариантов продолжения карьеры, но в итоге отправился на два сезона отправился в Турцию.

Виктор Рамос, защитник, 27 лет

Откуда пришел: «Монтеррей», аренда

Еще один человек, чей путь пересекся с Витселем. После первого сезона в «Витории» Рамос получил вызов в молодежную сборную Бразилии, приглянулся «Стандарду» — бельгийцам было не жалко отдать за него 4 миллиона евро.

Клубу из Льежа Рамос помог выиграть Кубок и Суперкубок страны, но даже трофеи не смогли утихомирить тоску Виктора по Бразилии, поэтому в 2011 году он отправился в аренду в «Васко да Гаму», потом — в «Виторию». В 2013-м Рамос перешел в «Монтеррей», пробыл в Мексике год, а затем снова начал колесить по Бразилии, остановившись этой зимой в «Шапекоэнсе».



Тулио де Мело, нападающий, 31 год

Откуда пришел: «Спорт Ресифе», аренда

Начинал Тулио вместе с Жилберто Силвой в «Атлетико Минейро». В 2004-м рослого форварда арендовал датский «Ольборг» — шесть голов в 19 матчах скандинавов не впечатлили, зато это устроило «Ле-Ман», который в середине нулевых боролся за еврокубки в Лиге 1.

Мело прорвало на третий сезон: 13 голов в 31 встрече. На бразильца сразу обратил внимание «Палермо» и раменский «Сатурн»! Зимой 2007-го Гаджи Гаджиев выбирал между ним и Марко Топичем из «Крыльев». В Подмосковье переехал босниец, а Тулио в середине июля перебрался в Италию.

В «Палермо» его конкурентами были Фабрицио Микколи, Эдинсон Кавани и Амаури — все к лучшему, в «Лилле» он затем стал чемпионом Франции, сыграл в Лиге чемпионов, в том числе и с ЦСКА. Ему часто мешали травмы: в еврокарьере были еще короткие «Эвиан» и «Вальядолид». А потом — «Шапекоэнсе» в родной Бразилии. Сейчас нападающий принадлежит «Спорту Ресифе», в Шапеко он на правах аренды.

Веллингтон Паулиста, нападающий, 32 года

Откуда пришел: «Флуминенсе», аренда



Паулиста — воспитанник клуба, в названии которого два недавних финалиста Лиги чемпионов — «Атлетико Ювентус». За три года в основной команде он забил 90 мячей в 127 матчах. В 23 года «Веллигол», как он сам себя называет, стал футболистом «Алавеса». Руководство испанского клуба его игра не устроила, форвард собой тоже не мог быть доволен — всего два гола в 19 матчах. Паулиста решил вернуться в Бразилию, но с собой он увез одно очень приятное воспоминание:

— Когда я забил «Барселоне», сразу подумал, что теперь я звезда, потому что это был мой первый гол в дебютной игре в Европе. Я был молод и пришел из небольшой бразильской команды, тот мяч был невероятно важен для всей моей карьеры, — признался футболист.

После яркого сезона-2009/10 в «Крузейро» второй шанс заиграть в Европе ему были готовы предоставить московский «Локомотив» и «Лацио». Веллингтон решился рвануть обратно только в 28 лет — в аренду в «Вест Хэм». За основу лондонцев он так и не сыграл, хотя главный тренер Сэм Эллардайс хвалил Паулисту и надеялся, что он когда-нибудь сыграет в АПЛ. «Шапекоэнсе» — шестой бразильский клуб Веллингтона после Лондона.

Молодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паулу» из юниорского Кубка Бразилии.

Состав «Шапекоэнсе» на сезон-2017

Вратари: Луиз Фелипе, 20 лет, Вильям Берджамин, 21 год (оба — молодежная команда «Шапекоэнсе»), Элиас, 21 год («Жувентуде», аренда), Артур Мораес, 25 лет («Османлыспор», бесплатно);.

Защитники: Габриэл, 18 лет, Иаго, 19 лет, Гуарапуава 19 лет, Луис Скалон, 21 год (все — молодежная команда «Шапекоэнсе»), Дуглас Гролли, 27 лет («Крузейро», аренда), Луиз Отавио, 24 года («Луверденсе», аренда), Жоао Педро, 20 лет («Палмейрас», аренда), Натан, 21 год («Палмейрас, аренда), Диего Ренан, 26 лет («Крузейро», бесплатно), Эмилио Зебаллос, 24 года («Дефенсор Спортинг», аренда), Рейналдо, 27 лет («Сан Паоло», аренда), Клаудио Винк, 22 года («Интернасьонал», аренда), Рафаэль Лима, 31 год, Демерсон, 30 лет, Виктор Рамос, 27 лет («Монтеррей», аренда);.

Полузащитники: Амарал, 30 лет («Палмейрас», аренда), Лукас Маркес, 21 год («Интернасьонал В», бесплатно), Андрей, 21 год, Лукас Минейро, 20 лет, Бриан, 20 лет (все — молодежная команда «Шапекоэнсе»), Додо, 22 года («Атлетико Минейро», аренда), Моисес Фольшик, 22 года («Гремио», аренда) Надсон, 27 лет («Парана», бесплатно), Моисес Рибейро, 25 лет, Ненем, 34 года;



Нападающие: Артур, 24 года, («Лондрина», аренда), Осман, 24 года («Луверденсе», аренда), Росси, 23 года («Гойас», бесплатно), Нильтиньо, 25 лет («Сан Каэтано», аренда), Уэсли Ната, 21 год, Педро Перотти, 19 лет, Лоуренси, 20 лет (все — молодежная команда «Шапекоэнсе»), Алехандро Мартинучио, 29 лет, Тулио де Мело, 31 год («Спорт Ресифе», аренда), Веллингтон Паулиста, 32 года («Флуминенсе», аренда).

Главный тренер: Вагнер Мансини, 50 лет («Витория»).