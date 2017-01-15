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15 января 2017, 15:05 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Алтай» проведет товарищеский матч с клубом украинской премьер-лиги на сборах в Турции

Одним из соперников «Алтая» на сборах в Турции станет украинский клуб «Александрия», сообщает Footboom.com.

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Товарищеский матч пройдет 19 января в Алании. На зимний перерыв «Александрия» ушла на четвертом месте из 12 команд в премьер-лиге. Состав команды полностью состоит из украинских футболистов.

В свою очередь «Алтай» в прошедшем сезоне вышел в премьер-лигу. Команда, представляющая Восточно-Казахстанскую область, в стыковом матче разгромила «Тараз» (3:0).

Ранее стало известно, что на сборах «Алтая» находится экс-капитан «Тобола» Нурбол Жумаскалиев. Также в клуб может перейти бывший полузащитник «Реала», «Вест Хэма» и сборной Франции Жюльен Фобер.

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