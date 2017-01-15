«Алтай» проведет товарищеский матч с клубом украинской премьер-лиги на сборах в Турции

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Товарищеский матч пройдет 19 января в Алании. На зимний перерыв «Александрия» ушла на четвертом месте из 12 команд в премьер-лиге. Состав команды полностью состоит из украинских футболистов.

В свою очередь «Алтай» в прошедшем сезоне вышел в премьер-лигу. Команда, представляющая Восточно-Казахстанскую область, в стыковом матче разгромила «Тараз» (3:0).