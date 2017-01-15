«Алтай» проведет товарищеский матч с клубом украинской премьер-лиги на сборах в Турции
Одним из соперников «Алтая» на сборах в Турции станет украинский клуб «Александрия», сообщает Footboom.com.
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Товарищеский матч пройдет 19 января в Алании. На зимний перерыв «Александрия» ушла на четвертом месте из 12 команд в
В свою очередь «Алтай» в прошедшем сезоне вышел в
Ранее стало известно, что на сборах «Алтая» находится
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