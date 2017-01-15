Тулиев подписал контракт с «Атырау»

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Воспитанник актауского футбола и бразильской академии «Оле Бразил», выступавший за молодежную сборную Казахстана U-21, играл сначала в Первой лиге чемпионата Казахстана за «Байтерек» и «Каспий», а в 2015/2016 годах защищал в Премьер-Лиге цвета «Окжетпеса», проведя за это время в турнире в составе кокшетауцев 36 матчей и забив 1 мяч (в КПЛ-2016 — 6 поединков).



Контракт Мираса Тулиева с «Атырау» рассчитан до конца сезона 2017 года.