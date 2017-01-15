Тулиев подписал контракт с «Атырау»
Как стало известно Sports.kz, 22-летний защитник Мирас Тулиев подписал накануне контракт с «Атырау».
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Воспитанник актауского футбола и бразильской академии «Оле Бразил», выступавший за молодежную сборную Казахстана U-21, играл сначала в Первой лиге чемпионата Казахстана за «Байтерек» и «Каспий», а в 2015/2016 годах защищал в
Контракт Мираса Тулиева с «Атырау» рассчитан до конца сезона 2017 года.
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