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15 января 2017, 14:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Тулиев подписал контракт с «Атырау»

Как стало известно Sports.kz, 22-летний защитник Мирас Тулиев подписал накануне контракт с «Атырау».

Как стало известно Sports.kz 22-летний защитник <span class=error>Мирас</span> <span class=error>Тулиев</span> подписал накануне контракт с <span class=error>Атырау</span>. Увеличить
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Воспитанник актауского футбола и бразильской академии «Оле Бразил», выступавший за молодежную сборную Казахстана U-21, играл сначала в Первой лиге чемпионата Казахстана за «Байтерек» и «Каспий», а в 2015/2016 годах защищал в Премьер-Лиге цвета «Окжетпеса», проведя за это время в турнире в составе кокшетауцев 36 матчей и забив 1 мяч (в КПЛ-2016 — 6 поединков).

Контракт Мираса Тулиева с «Атырау» рассчитан до конца сезона 2017 года.

Атырау
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