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15 января 2017, 14:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мюнхенская «Бавария» подписала контракты с футболистами «Хоффенхайма» Зюле и Руди

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Футболисты «Хоффенхайма» защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди с июля 2017 года будут выступать за мюнхенскую «Баварию», сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Германии.

Оба игрока подписали с «Баварией» контракты, срок действия которых начинается с 1 июля 2017 года. Руди подписал соглашение до 30 июня 2020 года, а Зюле заключил с мюнхенцами пятилетний контракт — до 30 июня 2022 года.

«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в “Баварию”. Трансфер двух игроков сборной Германии — это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перейдет как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», — прокомментировал трансфер председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румениге.

Руди начал профессиональную карьеру в «Штутгарте», откуда 26-летний хавбек перешел в «Хоффенхайм», за который провел 194 матча, забив в них 10 мячей. Зюле начал взрослую карьеру в «Хоффенхайме» в 2013 году и с тех пор сыграл за свою команду 99 матчей, в которых забил 7 мячей.

Зюле и Руди являются игроками сборной Германии. 21-летний Зюле взял с олимпийской командой Германии серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а за первую сборную провел одну встречу. На счету Руди 12 матчей в составе бундестим.

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