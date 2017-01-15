Мюнхенская «Бавария» подписала контракты с футболистами «Хоффенхайма» Зюле и Руди

Оба игрока подписали с «Баварией» контракты, срок действия которых начинается с 1 июля 2017 года. Руди подписал соглашение до 30 июня 2020 года, а Зюле заключил с мюнхенцами пятилетний контракт — до 30 июня 2022 года.

«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в “Баварию”. Трансфер двух игроков сборной Германии — это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перейдет как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», — прокомментировал трансфер председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румениге.

Руди начал профессиональную карьеру в «Штутгарте», откуда 26-летний хавбек перешел в «Хоффенхайм», за который провел 194 матча, забив в них 10 мячей. Зюле начал взрослую карьеру в «Хоффенхайме» в 2013 году и с тех пор сыграл за свою команду 99 матчей, в которых забил 7 мячей.