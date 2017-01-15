Украинский нападающий отыграл 10 минут в чемпионате Испании
«Атлетико» одержал победу над «Бетисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0, сообщает «Сегодня».
Победный гол на 8-й минуте забил Николас Гайтан.
Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля вышел на замену на 82-й минуте матча.
Всего в нынешнем сезоне Зозуля пять раз выходил на замену в концовках матчей в чемпионате Испании, отыграв в общей сложности лишь 98 минут и не забив ни одного гола.
«Атлетико» с 34 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании, «Бетис» с 21 баллом идет 14-м.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Санчес Виктор
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|9
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter