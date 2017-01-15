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15 января 2017, 14:03 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Украинский нападающий отыграл 10 минут в чемпионате Испании

«Атлетико» одержал победу над «Бетисом» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

<span class=error>Атлетико</span> одержал победу над <span class=error>Бетисом</span> в матче 18-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0, сообщает «Сегодня».

Победный гол на 8-й минуте забил Николас Гайтан.

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля вышел на замену на 82-й минуте матча.

Всего в нынешнем сезоне Зозуля пять раз выходил на замену в концовках матчей в чемпионате Испании, отыграв в общей сложности лишь 98 минут и не забив ни одного гола.

«Атлетико» с 34 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании, «Бетис» с 21 баллом идет 14-м.

14.01.2017 20:30 основной раунд: 18-й тур Vicente Calderon
Атлетико 1:0 Бетис
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Санчес Виктор
Голы
8′ Николас Гайтан 23
Составы
Мигель Анхель Мойя 1
Диего Годин 2
Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
Шиме Врсалько 16
Коке 6
Ньигес Сауль 8
Габриэль Фернандес Габи 14
63′ Николас Гайтан 23
Янник Феррейра-Карраско 10
90′ Антуан Гризманн 7
Хосе Хименес 24
70′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Кевин Гамейро 21
13 Антонио Адан
12 Кристиано Пиччини 61′
14 Риса Дурмиси
20 Херман Пеццела
8 Жона Мартен
10 Дани Себальос 89′
15 Райан Донк
24 Мартин Рубен Кастро
28 Хосе Карлос Рамирес 70′
11 Матиас Науэль Лейва
22 Дарко Брашанац 66′
17 Санчес Родригес Хоакин
19 Алекс Алегрия 82′ 79′
18 Роман Зозуля
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
9 Угловые 2
15 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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