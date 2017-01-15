Украинский нападающий отыграл 10 минут в чемпионате Испании

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Встреча завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0, сообщает «Сегодня».

Победный гол на 8-й минуте забил Николас Гайтан.

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля вышел на замену на 82-й минуте матча.

Всего в нынешнем сезоне Зозуля пять раз выходил на замену в концовках матчей в чемпионате Испании, отыграв в общей сложности лишь 98 минут и не забив ни одного гола.

«Атлетико» с 34 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании, «Бетис» с 21 баллом идет 14-м.