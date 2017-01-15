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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28431896/
15 января 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Фанаты «Вест Хэма» вытерли ноги о футболку Пайе

Поклонники «Вест Хэма» отреагировали на заявление французского легионера Димитри Пайе, что он не хочет больше играть за команду.

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Перед матчем 21 тура чемпионата Англии против «Кристалл Пэлас», в котором «молотобойцы» одержали победу со счетом 3:0, футболку Пайе расстелили перед входом на трибуны. И каждый фанат вытирал о нее ноги.

Напомним, что наставник «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что не допустит полузащитника к работе с командой, пока он не изменит отношение к клубу.

Вест Хэм Юнайтед
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