Игроки «Хоффенхайма» Зюле и Руди летом перейдут в «Баварию»
Двое игроков «Хоффенхайма» — защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди — 1 июля 2017 года присоединятся к «Баварии».
Мюнхенский клуб официально объявил о подписании обоих игроков. 26-летний Руди подписал контракт на три года (до 30 июня 2020 года), а 21-летний Зюле поставил подпись под пятилетним соглашением (до 30 июня 2022 года).
«Мы очень довольны и рады, что Зюле и Руди присоединятся к нам. Подписание двух игроков сборной Германии — это инвестиции в будущее «Баварии». Руди переходит к нам на правах свободного агента. Что касается Зюле, то мы достигли честного соглашения с «Хоффенхаймом», — заявил председатель правления «Баварии»
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter