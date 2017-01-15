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15 января 2017, 13:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Хоффенхайма» Зюле и Руди летом перейдут в «Баварию»

Двое игроков «Хоффенхайма» — защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди — 1 июля 2017 года присоединятся к «Баварии».

Мюнхенский клуб официально объявил о подписании обоих игроков. 26-летний Руди подписал контракт на три года (до 30 июня 2020 года), а 21-летний Зюле поставил подпись под пятилетним соглашением (до 30 июня 2022 года).

«Мы очень довольны и рады, что Зюле и Руди присоединятся к нам. Подписание двух игроков сборной Германии — это инвестиции в будущее «Баварии». Руди переходит к нам на правах свободного агента. Что касается Зюле, то мы достигли честного соглашения с «Хоффенхаймом», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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