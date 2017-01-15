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15 января 2017, 13:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коста просит у «Челси» новый контракт с зарплатой £ 300 тыс. в неделю

Главный тренер «Челси» Антонио Конте 17 января проведёт встречу с форвардом команды Диего Костой для того, чтобы разрешить конфликт между ними, сообщает репортёр Sky Sports Каве Солхекол.

На встрече представитель Косты намерен запросить у «Челси» новый контракт для своего клиента с еженедельной зарплатой в £ 300 тыс.

Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с испанским форвардом из-за споров вокруг его травмы. Также появилась информация, что Коста три дня не тренировался в составе «Челси» после выгодного предложения от одного из китайских клубов.

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