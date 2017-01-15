Коста просит у «Челси» новый контракт с зарплатой £ 300 тыс. в неделю

На встрече представитель Косты намерен запросить у «Челси» новый контракт для своего клиента с еженедельной зарплатой в £ 300 тыс.



Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с испанским форвардом из-за споров вокруг его травмы. Также появилась информация, что Коста три дня не тренировался в составе «Челси» после выгодного предложения от одного из китайских клубов.