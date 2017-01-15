СМИ: Лимит на легионеров ужесточен в чемпионате Китая по футболу

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Согласно новым правилам, теперь на поле в составе команд могут выходить максимум три иностранных игрока, при этом клубам позволено иметь в заявке на матчи до пяти легионеров. Также команды обязаны включать в заявку двух футболистов в возрасте до 23 лет и выпустить одного из них в стартовом составе.

Ранее в чемпионате страны клубам позволено было включать пять легионеров в заявку, один из них должен был быть выходцем из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов (один — из Азии).

В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты. Так, аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой, аргентинец будет зарабатывать €722 тыс. в неделю или €37,5 млн в год.

Также в Китае в настоящее время выступают такие известные игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо, Аксель Витсель и другие.