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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28431721/
15 января 2017, 12:55 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Дзадза опоздал на самолет и отложил подписание контракта с «Валенсией»

Нападающий Симоне Дзадза, который должен был прибыть в Испанию для подписания контракта с «Валенсией», опоздал на самолет.

Футболист должен пройти медобследование в «Валенсии», а презентация игрока была назначена на понедельник. Сам Дзадза не считает, что произошло экстраординарное, и уверен, что ничего не помешает ему присоединится к команде.

Как известно, «Валенсия» взяла у «Ювентуса» Дзадзу в аренду до конца сезона за 2 миллиона евро. Если «летучие мыши» по итогам сезона останутся в элите или нападающий проведет 10 матчей, то «Валенсия» должна будет выкупить игрока за 16 миллионов евро.

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