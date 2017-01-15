Дзадза опоздал на самолет и отложил подписание контракта с «Валенсией»

Футболист должен пройти медобследование в «Валенсии», а презентация игрока была назначена на понедельник. Сам Дзадза не считает, что произошло экстраординарное, и уверен, что ничего не помешает ему присоединится к команде.

Как известно, «Валенсия» взяла у «Ювентуса» Дзадзу в аренду до конца сезона за 2 миллиона евро. Если «летучие мыши» по итогам сезона останутся в элите или нападающий проведет 10 матчей, то «Валенсия» должна будет выкупить игрока за 16 миллионов евро.