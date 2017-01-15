Герой футбольного дня. Густаво Бланко-Лещук

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Нужно привыкать к тому, что «Динамо» и «Шахтер» на правах грандов украинского футбола будут прибирать к своим рукам все, что хоть немного сверкает в чемпионате Украины. Прошли те времена, когда гранды «питались» футболистами из-за рубежа. Точнее, статусными футболистами из-за рубежа, возможность приглашать которых была выгодной не только для грандов, но и для клубов средней руки. Пока «Динамо» и «Шахтер» «возились» с условными Велозу, Бернардами, Мбокани и Гонсалесами, команды вроде «Зари», «Черноморца» или «Карпат» чувствовали спокойствие относительно кадровых ресурсов.

Теперь же, когда «Динамо» и «Шахтер» переходят на экономическую модель существования, украинские команды среднего сорта стали широким полем мониторинга селекционной службы грандов. И всех, кто хоть как-то выделяется из серой массы, отечественные футбольные зубры манят более выгодными контрактами, статусом и перспективами.

Пример с Бланко-Лещуком — показателен. Парень год хорошо поиграл за «Карпаты» — и мгновенно был выдернут одним из грандов. В данном случае — «Шахтером».

В Украине уже не первый сезон существуют острые проблемы с нападающими. Забивных, самодостаточных форвардов не хватает даже «Динамо» и «Шахтеру», не говоря уже о командах низшего уровня. Поэтому сейчас для «горняков» важен даже Будковский, который при других условиях вряд ли получил бы свой шанс в первой команде. Поэтому пройти мимо Бланко-Лещука, который в составе аутсайдера забил семь голов за семнадцать матчей и качественно выделялся на фоне партнеров, «горняки» не могли.

«Шахтер» остро нуждается в нападающем. После ухода Селезнева и Эдуардо, Паулу Фонсека остался с Феррейрой и Борячуком, которые отнюдь не способны дополнять друг друга. С обеими еще нужно работать в плане становления, поэтому конкурент, который дышал бы им в спину — важная опция в тактических элементах Фонсеки. Будковский? Будковский для «Шахтера» выглядит котом в мешке. А кем выглядит Бланко-Лещук? Игроком, с которым можно работать и которого потенциально можно поднять до достаточно высокого уровня.

Заманить аргентинца «Шахтеру» было нетрудно. Почву «горняки» прощупывали еще осенью, — тогда, когда Бланко-Лещук стал персоной медийной и разрекламированной. С «Карпатами» у аргентинца контракт завершался летом 2017-го года, поэтому в данном случае дончанам предстояло просто сыграть тоньше, чем киевское «Динамо», которое тоже присматривалось к нападающему. С учетом прямолинейности менеджеров киевлян — сделать это было несложно.

О перспективах Бланко-Лещука в «Шахтере» более конкретно поговорить удастся позже, — когда станут известны детали перехода. Например, какой по продолжительности контракт подписал аргентинец, настаивал ли на приобретении Густаво Бланко-Лещука лично Паулу Фонсека, найдет ли аргентинец общий язык с новыми партнерами.

Сейчас же можно сказать о том, что Бланко-Лещук — форвард виртуозный, способный сыграть нестандартно, физически сильный и достаточно техничный. Проблемой может стать разве что относительная медлительность игрока. «Шахтер» — команда быстрая, команда, в которой нужно уметь молниеносно выбегать в контратаку, или же поддержать / развить наступление одним маневром. В такой игре Бланко-Лещук рискует оставаться на голодном пайке.

Но Паулу Фонсека будет пытаться использовать сильные стороны нападающего. Например, в матчах против команд, которые всеми силами защищаются и против которых априори не сыграешь на контратаках. Густаво Бланко-Лещук — тот футболист, который способен эффективно бороться за мячи, продавливать оппонентов после передач из глубины и флангов. По крайней мере, в такой игре Густаво выглядит перспективнее, чем Феррейра или Борячук.

То есть, этим трансфером «Шахтер» попытается добавить разнообразия своим наступательным действиям. А как оно пойдет — покажет время. «Горняки» уже имеют как положительный, так и отрицательный опыт переманивания к себе футболистов из украинских команд низшего уровня. Генрих Мхитарян, например, стал для донецкого клуба находкой и золотой жилой, Майкон, Таргамадзе, например, — пустой тратой времени, усилий и ресурсов.

К какой категории отнесем приглашение Густаво Бланко-Лещука? С ответом на этот вопрос нужно подождать.

Фото — ФК «Карпаты».