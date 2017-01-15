Герой футбольного дня. Густаво Бланко-Лещук
О переходе
Бланко-Лещука в Шахтер и перспективах аргентинца.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нужно привыкать к тому, что «Динамо» и «Шахтер» на правах грандов украинского футбола будут прибирать к своим рукам все, что хоть немного сверкает в чемпионате Украины. Прошли те времена, когда гранды «питались» футболистами
Теперь же, когда «Динамо» и «Шахтер» переходят на экономическую модель существования, украинские команды среднего сорта стали широким полем мониторинга селекционной службы грандов. И всех, кто хоть
Пример с
В Украине уже не первый сезон существуют острые проблемы с нападающими. Забивных, самодостаточных форвардов не хватает даже «Динамо» и «Шахтеру», не говоря уже о командах низшего уровня. Поэтому сейчас для «горняков» важен даже Будковский, который при других условиях вряд ли получил бы свой шанс в первой команде. Поэтому пройти мимо
«Шахтер» остро нуждается в нападающем. После ухода Селезнева и Эдуардо, Паулу Фонсека остался с Феррейрой и Борячуком, которые отнюдь не способны дополнять друг друга. С обеими еще нужно работать в плане становления, поэтому конкурент, который дышал бы им в спину — важная опция в тактических элементах Фонсеки. Будковский? Будковский для «Шахтера» выглядит котом в мешке. А кем выглядит
Заманить аргентинца «Шахтеру» было нетрудно. Почву «горняки» прощупывали еще осенью, — тогда, когда
О перспективах
Сейчас же можно сказать о том, что
Но Паулу Фонсека будет пытаться использовать сильные стороны нападающего. Например, в матчах против команд, которые всеми силами защищаются и против которых априори не сыграешь на контратаках. Густаво
То есть, этим трансфером «Шахтер» попытается добавить разнообразия своим наступательным действиям. А как оно пойдет — покажет время. «Горняки» уже имеют как положительный, так и отрицательный опыт переманивания к себе футболистов из украинских команд низшего уровня. Генрих Мхитарян, например, стал для донецкого клуба находкой и золотой жилой, Майкон, Таргамадзе, например, — пустой тратой времени, усилий и ресурсов.
К какой категории отнесем приглашение Густаво
Фото — ФК «Карпаты».
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