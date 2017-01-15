Киевское «Динамо» отказалось отдавать Сидорчука в аренду «Фенербахче»
Киевское «Динамо» не будет отдавать полузащитника Сергея Сидорчука в аренду «Фенербахче».
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Турецкие СМИ сообщали, что Сидорчука в «Фенербахче» хочет видеть лично главный тренер Дик Адвокат, который готов обменять его на форварда Эммануэля Эменике с доплатой.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 29-летний Эменике принял участие в 10 матчах (7 в основном составе) и забил 3 гола. На счету 25-летнего Сидорчука 3 гола в 16 встречах УПЛ.
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