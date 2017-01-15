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15 января 2017, 12:13 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Администратор «Акжайыка» забыл игровую форму команды в Уральске

Уральский «Акжайык» на сборах в Турции одержал победу над албанской «Тираной» со счетом 2:0. Что интересно, эту встречу футболисты «Акжайыка» провели в форме «Иртыша», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Уральский Акжайык на сборах в Турции одержал победу над албанской <span class=error>Тираной</span> со счетом 2:0. Что интересно эту встречу футболисты Акжайыка провели в форме Иртыша сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Как оказалось, игровая форма команды осталась в Уральске, чтобы не играть в манишках, игроки примерили форму павлодарского клуба, который любезно согласился помочь соотечественникам.

Акжайык
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