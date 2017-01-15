Экс-партнер Агуэро и Месси прибыл на просмотр в «Актобе»

ФК «Актобе» продолжает подготовку к сезону 2017 года. Команда Игоря Рахаева занимается по индивидуальной программе, ежедневно проходят тренировки. Акцент сделан на восстановление физических кондиций после большого перерыва межсезонья. Помимо 20 футболистов, которые прилетели с Актобе в Турцию, в Белек, присоединяются и другие футболисты. С одним из первых, мы сейчас вас познакомим.



На просмотр в Турцию прибыл аргентинский полузащитник Хуан Мануэль Торрес, более известный как Чако Торрес, который присоединился к ФК «Актобе».



Как и у многих аргентинских футболистов, у Хуана есть свое прозвище. Его прозвище Чако связанно с тем, что он родился в аргентинской провинции Чако.



Торрес бывший игрок аргентинских клубов «Расинг» (Авельянеда) и «Сан-Лоренсо де Альмагро». Дебютировал во взрослом футболе в 17 лет. Сыграл более чем по 100 матчей в каждом из аргентинских клубов. Летом 2005 года руководство киевского «Динамо» предприняло попытку купить Хуана Мануеля Торреса у «Расинга». Однако руководство «Расинга» не горело желанием отпускать одного из ключевых футболистов, хотя сам Хуан Мануель и выражал желание уйти. Кроме всего прочего, стороны не сошлись в денежном вопросе.



24 июня 2011 года подписал трёхлетний контракт с харьковским «Металлистом» на правах свободного агента. Единственный гол в чемпионате Украины Чако Торрес забил в Киеве в ворота киевского «Динамо». Стоит отметить, что Торрес работал под руководством тренерского штаба Игоря Рахаева в «Металлисте» и игровые качества футболиста прекрасно знакомы главному тренеру ФК «Актобе».



По данным авторитетного футбольного портала «Transfermarkt» трансферная стоимость футболиста в 2013 году составила 4, 500 000 миллиона евро.



В 2014 году контракт c «Металлистом» заканчивается и Хуан Мануэль возвращается в Аргентину. Прошлый год для футболиста выдался неудачным, Торрес получил тяжелую травму разрыва крестообразных связок и восстанавливался у себя на родине. С 2015 года он выступает за клуб своего детства «Атлетико Дефенсорес де Вилелас» из Пуэрто-Вилелас, провинция Чако, который принимает участие в соревнованиях в региональной аргентинской лиге. Сейчас Торрес полностью восстановился и готов покорять футбольные поля и влюблять своей игрой болельщиков.



Отдельно стоит отметить карьеру Торреса в сборной Аргентины. Хуан был игроком молодёжной сборной Аргентины до 20 лет. Партнерами по команде были Лионель Месси, Серхио Агуэро и Пабло Сабалета и многие другие известные футболисты, с которыми он выиграл Чемпионат мира среди молодёжных команд 2005 года.



С игроком на данный момент контракт не подписан. Футболист прибыл на просмотр к ФК «Актобе». Сейчас Торресу предстоит доказать свою состоятельность тренерскому штабу и если у него это получится, Чако станет полноценным игроком красно-белых.



Справка: Хуан Мануэль Торрес.



Родился 20 июня 1985 (Пуэрто-Вилелас, Аргентина).



Достижения:

Чемпион мира среди молодёжных команд — 2005;

Серебряный призёр чемпионата Украины — 2012/13;

Бронзовый призёр чемпионата Украины — 2011/12.



Личная жизнь:

Имеет двоих детей: дочь от первой жены Айлин Лобато, а также сын от актрисы Каталины Артуси. В сентябре 2012 года аргентинская фотомодель Иванна Паллиотти покинула Буэнос-Айрес и переехала в Харьков к Чако Торресу.