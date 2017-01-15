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15 января 2017, 11:34 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

СМИ: «Челси» купит Морату или Лукаку в случае ухода Косты

Лондонский «Челси» купит Альваро Мората или Ромелу Лукаку в случае ухода Диего Косты, сообщает «Евроспорт».

По информации СМИ Диего Коста поссорился с Антонио Конте. Увеличить
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Антонио Конте определился с теми, кто заменит в команде Диего Косту. Главная трансферная цель лондонцев — форвард «Реала» Альваро Мората, у которого нет стабильного места в стартовом составе мадридцев.

Если вариант с испанцем сорвется, то альтернативой будет нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, выступавший за «Челси» с 2011-го по 2014 год.

Напомним, что по информации СМИ Диего Коста поссорился с Антонио Конте и не попал в заявку на матч против «Лестера». По данным Sky Sports, форвард имеет на руках многомиллионное предложение из Китая. Стоит отметить, что Коста с 14 голами возглавляет список бомбардиров АПЛ-2016/17.

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