Муса и Слуцкий встретились в Лестере
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, выступающий за «Лестер», встретился в Англии с бывшим наставником армейцев Леонидом Слуцким.
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«Человек справа — это Леонид Слуцкий. Мне даже трудно подобрать слова, кто он для меня. Наставник, отец, тренер — все это я могу сказать о нем. Хочу сказать ему спасибо, за все, что он для меня сделал. Не только на футбольном поле, но и по жизни. Желаю ему всего наилучшего», — написал Муса в соцсетях.
В текущем сезоне Муса провел 14 матчей и забил два мяча в чемпионате Англии.
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