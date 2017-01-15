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15 января 2017, 11:00 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Муса и Слуцкий встретились в Лестере

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, выступающий за «Лестер», встретился в Англии с бывшим наставником армейцев Леонидом Слуцким.

Бывший нападающий ЦСКА <span class=error>Ахмед</span> <span class=error>Муса</span> выступающий за <span class=error>Лестер</span> встретился в Англии с бывшим наставником армейцев Леонидом <span class=error>Слуцким</span>. Увеличить
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«Человек справа — это Леонид Слуцкий. Мне даже трудно подобрать слова, кто он для меня. Наставник, отец, тренер — все это я могу сказать о нем. Хочу сказать ему спасибо, за все, что он для меня сделал. Не только на футбольном поле, но и по жизни. Желаю ему всего наилучшего», — написал Муса в соцсетях.

В текущем сезоне Муса провел 14 матчей и забил два мяча в чемпионате Англии.

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