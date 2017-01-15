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15 января 2017, 10:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Самый молодой автор гола в истории АПЛ Вон сделал покер за 20 минут

Нападающий «Бери» Джеймс Вон оформил покер в матче 27-го тура Первой английской лиги против «Питерборо Юнайтед» (5:1).

28-летний футболист забил четыре раза в промежутке с 7-й по 27-ю минуту встречи. Форвард забил 14 голов в текущем сезоне и идёт на четвёртой строчке в таблице лучших бомбардиров третьего по силе дивизиона Англии, сообщает BBC Sport.

Вон является воспитанником «Эвертона» и самым молодым автором гола в истории английской Премьер-лиги. В апреле 2005 года он забил в ворота «Кристал Пэлас» в возрасте 16 лет и 270 дней.
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