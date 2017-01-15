Самый молодой автор гола в истории АПЛ Вон сделал покер за 20 минут
Нападающий «Бери» Джеймс Вон оформил покер в матче 27-го тура Первой английской лиги против «Питерборо Юнайтед» (5:1).
28-летний футболист забил четыре раза в промежутке с 7-й по 27-ю минуту встречи. Форвард забил 14 голов в текущем сезоне и идёт на четвёртой строчке в таблице лучших бомбардиров третьего по силе дивизиона Англии, сообщает BBC Sport.
Вон является воспитанником «Эвертона» и самым молодым автором гола в истории английской
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