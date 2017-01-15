Антонио Конте прокомментировал отсутствие Диего Косты в заявке «Челси» в матче с «Лестером»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал отсутствие форварда Диего Косты в заявке лондонской команды в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу с «Лестером».
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Видимо, что-то случилось...
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«Диего Коста прекратил тренировки во вторник, поскольку почувствовал боли в спине. В настоящее время он не может тренироваться. В такой ситуации вы можете услышать множество вещей. По моему тренерскому опыту, возникающие проблемы нужно решать в раздевалке, а не на
Стоит отметить, что отсутствие Косты не помешало «Челси» обыграть «Лестер» со счетом 3:0. Дубль на счету Маркоса Алонсо, еще гол забил Педро. Напомним, что в пятницу появилась информация, что Коста поссорился с тренерским штабом «Челси» после поступления предложения из Китая.
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