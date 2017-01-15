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15 января 2017, 10:31 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Атырау» подписал футболиста сборной Грузии

Футбольный клуб «Атырау» подписал контракт с защитником сборной Грузии Учой Лобжанидзе, сообщается на официальном сайте «нефтяников».

Последний сезон Уча Лобжанидзе провел в тбилисском Динамо. Увеличить
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«ФК “Атырау”, находящийся сейчас на учебно-тренировочных сборах в Турции, заключил контракт с 29-летним грузинским защитником Уча Лобжанидзе», — говорится в сообщении.

Ранее футболист выступал в таких клубах, как «Динамо» (Тбилиси), «Зестафони» (оба — Грузия), «Днепр», «Кривбасс» (оба — Украина) и «Омония» (Кипр). Последний сезон Лобжанидзе провел в тбилисском «Динамо», отыграв за полгода в разных турнирах 17 матчей. В активе у Лобжанидзе 47 матчей за национальную сборную Грузии.

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