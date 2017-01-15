«Атырау» подписал футболиста сборной Грузии
Футбольный клуб «Атырау» подписал контракт с защитником сборной Грузии Учой Лобжанидзе, сообщается на официальном сайте «нефтяников».
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«ФК “Атырау”, находящийся сейчас на
Ранее футболист выступал в таких клубах, как «Динамо» (Тбилиси), «Зестафони» (оба — Грузия), «Днепр», «Кривбасс» (оба — Украина) и «Омония» (Кипр). Последний сезон Лобжанидзе провел в тбилисском «Динамо», отыграв за полгода в разных турнирах 17 матчей. В активе у Лобжанидзе 47 матчей за национальную сборную Грузии.
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