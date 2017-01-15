«Атырау» подписал футболиста сборной Грузии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ФК “Атырау”, находящийся сейчас на учебно-тренировочных сборах в Турции, заключил контракт с 29-летним грузинским защитником Уча Лобжанидзе», — говорится в сообщении.

Ранее футболист выступал в таких клубах, как «Динамо» (Тбилиси), «Зестафони» (оба — Грузия), «Днепр», «Кривбасс» (оба — Украина) и «Омония» (Кипр). Последний сезон Лобжанидзе провел в тбилисском «Динамо», отыграв за полгода в разных турнирах 17 матчей. В активе у Лобжанидзе 47 матчей за национальную сборную Грузии.