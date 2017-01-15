«Реал» на следующей неделе подпишет контракт с 17-летним форвардом Исаком

По информации издания, представители форварда сборной Швеции 18 января отправятся в Мадрид для завершения сделки. «Реал» может приобрести футболиста сейчас, однако из-за санкций со стороны ФИФА сможет зарегистрировать игрока лишь летом.



Сумма отступных, которую получит АИК за своего воспитанника, не уточняется.



За сборную Швеции Исак сыграл два матча и забил один гол, став самым молодым бомбардиром в истории национальной команды.