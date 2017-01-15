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15 января 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» на следующей неделе подпишет контракт с 17-летним форвардом Исаком

17-летний шведский нападающий клуба АИК Александер Исак на следующей неделе подпишет контракт с мадридским «Реалом», сообщает AS.

По информации издания, представители форварда сборной Швеции 18 января отправятся в Мадрид для завершения сделки. «Реал» может приобрести футболиста сейчас, однако из-за санкций со стороны ФИФА сможет зарегистрировать игрока лишь летом.

Сумма отступных, которую получит АИК за своего воспитанника, не уточняется.

За сборную Швеции Исак сыграл два матча и забил один гол, став самым молодым бомбардиром в истории национальной команды.

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