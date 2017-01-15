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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28429672/
15 января 2017, 2:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» обыграл «Кьево» и одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. «Интер» дома обыграл «Кьево» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу и продлил серию побед в серии А до пяти встреч.

Игра, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 3:1. В составе «Интера» голы забили Мауро Икарди (69-я минута), Иван Перешич (86) и Эдер (90+3). У «Кьево» отличился Серхио Пеллиссье (34).

«Интер» набрал 36 очков и занимает шестое место в серии А, «Кьево» с 25 баллами находится на 11-й строчке.

14.01.2017 22:45 основной раунд: 20-й тур Giuseppe Meazza
Интер 3:1 Кьево
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Стефано Пиоли Роландо Маран
Голы
69′ Мауро Икарди (А. Кандрева) 9
86′ Иван Перишич (М. Икарди) 44
90+3′ Эдер (Р. Паласио) 23
31 Серджо Пеллиссьер (В. Бирса) 34′
Составы
Самир Ханданович 1
Джейсон Мурильо 24
Миранда 25
Данило Д`Амброзио 33
Роберто Гальярдини 5
Жоффре Кондогбья 7
Мауро Икарди 9
Иван Перишич 44
60′ Кристиан Ансальди 15
Эдер 23
70′ Жоау Мариу 6
Эвер Банега 19
82′ Антонио Кандрева 87
Родриго Паласио 8
70 Стефано Соррентино
3 Дарио Дайнелли
5 Алессандро Гамберини
18 Массимо Гобби
8 Иван Радованович 63′
28 Самюэль Бастьен
31 Серджо Пеллиссьер
69 Риккардо Меджорини
21 Николя Фрэ 60′
2 Николас Сполли 81′
19 Лукас Кастро 73′
1 Джонатан де Гузман
23 Вальтер Бирса 45′ 32′
13 Мариано Иско
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
31 Удары (всего) 5
14 Удары в створ 4
12 Угловые 2
12 Фолы 16
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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