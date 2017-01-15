«Интер» обыграл «Кьево» и одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. «Интер» дома обыграл «Кьево» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу и продлил серию побед в серии А до пяти встреч.
Игра, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 3:1. В составе «Интера» голы забили Мауро Икарди (69-я минута), Иван Перешич (86) и Эдер (90+3). У «Кьево» отличился Серхио Пеллиссье (34).
«Интер» набрал 36 очков и занимает шестое место в серии А, «Кьево» с 25 баллами находится на 11-й строчке.
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Роландо Маран
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|31
|Удары (всего)
|5
|14
|Удары в створ
|4
|12
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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