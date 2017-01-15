«Интер» обыграл «Кьево» и одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии

Игра, прошедшая в субботу в Милане, завершилась со счетом 3:1. В составе «Интера» голы забили Мауро Икарди (69-я минута), Иван Перешич (86) и Эдер (90+3). У «Кьево» отличился Серхио Пеллиссье (34).

«Интер» набрал 36 очков и занимает шестое место в серии А, «Кьево» с 25 баллами находится на 11-й строчке.