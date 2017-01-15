Роналдинью планирует вернуться в футбол в этом году
Роберто Де Асис, агент
экс-игрока «Барселоны» Роналдинью, сообщил, что бразилец в этом году планирует вернуться в игру.
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Последним клубом нападающего был «Фламнего», за который он прекратил выступления в 2015 году. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Атлетико Насьонала».
— Наш план — вернуться в футбол в этом году, — приводит Ovacion Digital слова Де Ассиса. — В 2016 году у нас была возможность путешествовать, посмотреть разные страны. Но сейчас Роналдинью снова хочет играть. Никакой конкретики пока нет, но думаю, что он подпишет контракт с командой, которая выступает в Кубке Либертадорес.
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