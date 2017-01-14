«Челси» в гостях разгромил «Лестер» в 21-м туре чемпионата Англии

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Субботняя игра в Лестере завершилась победой «Челси» со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).

«Челси» выиграл 14 из 15 последних матчей в чемпионате страны и с 52 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Действующий чемпион Англии «Лестер» с 21 очком занимает 15-е место.

В следующем туре лондонцы 22 января примут «Халл Сити». «Лестер» в этот же день сыграет на выезде с «Саутгемптоном».