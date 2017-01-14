«Челси» в гостях разгромил «Лестер» в 21-м туре чемпионата Англии
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Футболисты лондонского «Челси» в гостях разгромили «Лестер» в матче 21-го тура чемпионата Англии.
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Субботняя игра в Лестере завершилась победой «Челси» со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).
«Челси» выиграл 14 из 15 последних матчей в чемпионате страны и с 52 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Действующий чемпион Англии «Лестер» с 21 очком занимает 15-е место.
В следующем туре лондонцы 22 января примут «Халл Сити». «Лестер» в этот же день сыграет на выезде с «Саутгемптоном».
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Антонио Конте
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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