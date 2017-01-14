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14 января 2017, 23:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Челси» в гостях разгромил «Лестер» в 21-м туре чемпионата Англии

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Футболисты лондонского «Челси» в гостях разгромили «Лестер» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

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Субботняя игра в Лестере завершилась победой «Челси» со счетом 3:0. Два мяча забил Маркос Алонсо (6-я и 51-я минуты), еще один гол записал на свой счет Педро (71).

«Челси» выиграл 14 из 15 последних матчей в чемпионате страны и с 52 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Действующий чемпион Англии «Лестер» с 21 очком занимает 15-е место.

В следующем туре лондонцы 22 января примут «Халл Сити». «Лестер» в этот же день сыграет на выезде с «Саутгемптоном».

14.01.2017 20:30 основной раунд: 21-й тур King Power Stadium
Лестер 0:3 Челси
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Клаудио Раньери Антонио Конте
Голы
3 Маркос Алонсо (Э. Азар) 6′
3 Маркос Алонсо 51′
11 Родригес Педро 71′
Составы
Каспер Шмейхель 1
Бен Чилвелл 3
Уэстли Морган 5
51′ Кристиан Фукс 28
Дэнни Дринкуотер 4
Нампали Менди 24
Уилфред Ндиди 25
Джейми Варди 9
77′ Марк Олбрайтон 11
Дэнни Симпсон 17
60′ Роберт Хут 6
Синдзи Окадзаки 20
71′ Ахмед Муса 7
Демарэй Грэй 22
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
30 Морейра Маринью Давид Луиз
15 Виктор Мозес
3 Маркос Алонсо
7 Н`Голо Канте
21 Неманья Матич
10 Эден Азар 79′
4 Сеск Фабрегас
22 Виллиан 84′
23 Миши Батшуайи
11 Родригес Педро 84′
14 Рубен Лофтус-Чик
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 3
3 Угловые 5
8 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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