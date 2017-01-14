Гол Дракслера принес «ПСЖ» выездную победу над «Ренном»

Субботняя игра в Ренне завершилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Юлиан Дракслер.

Парижане набрали 42 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице. «Ренн» с 28 баллами идет седьмым. У лидирующей «Ниццы» в активе 44 очка после 19 туров.

Следующий матч «ПСЖ» проведет 21 января на выезде против «Нанта». «Ренн» в этот же день в гостях встретится с «Генгамом».