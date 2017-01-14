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14 января 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Дракслера принес «ПСЖ» выездную победу над «Ренном»

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграли «Ренн» в матче 20-го тура чемпионата Франции.

Субботняя игра в Ренне завершилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Юлиан Дракслер.

Парижане набрали 42 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице. «Ренн» с 28 баллами идет седьмым. У лидирующей «Ниццы» в активе 44 очка после 19 туров.

Следующий матч «ПСЖ» проведет 21 января на выезде против «Нанта». «Ренн» в этот же день в гостях встретится с «Генгамом».

14.01.2017 19:00 основной раунд: 20-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Ренн 0:1 ПСЖ
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Кристиан Гуркюфф Эмери Унаи
Голы
23 Юлиан Дракслер 39′
Составы
Бенуа Костиль 1
Эдсон Мексер 4
Людовик Бааль 24
Ромен Данзе 29
Жорис Гнаньон 32
Бенжамен Андре 21
Йоанн Гуркюфф 28
Камиль Грощицки 10
60′ Желсон Фернандеш 6
Адама Диакаби 31
85′ Саньин Прцич 26
Педру Энрике 18
66′ Альдо Калулу 14
Весли Саид 11
1 Кевин Трапп
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
20 Левен Кюрзава
6 Марко Верратти 29′
8 Тиагу Мотта 62′
14 Блэз Матюиди
23 Юлиан Дракслер 73′
25 Адриен Рабьо
7 Родригес Моура Лукас 77′
11 Анхель Ди Мария
9 Эдинсон Кавани 70′
21 Атем Бен Арфа
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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