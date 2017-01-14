Гол Дракслера принес «ПСЖ» выездную победу над «Ренном»
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграли «Ренн» в матче 20-го тура чемпионата Франции.
Субботняя игра в Ренне завершилась победой «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Юлиан Дракслер.
Парижане набрали 42 очка и занимают третью строчку в турнирной таблице. «Ренн» с 28 баллами идет седьмым. У лидирующей «Ниццы» в активе 44 очка после 19 туров.
Следующий матч «ПСЖ» проведет 21 января на выезде против «Нанта». «Ренн» в этот же день в гостях встретится с «Генгамом».
|14.01.2017 19:00
|основной раунд: 20-й тур
|Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
|Кристиан Гуркюфф
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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