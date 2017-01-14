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14 января 2017, 21:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче 18-го тура чемпионата Испании

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. «Барселона» на своем поле разгромила «Лас-Пальмас» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Субботняя игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Два мяча забил Луис Суарес (14-я и 57-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (52), Арда Туран (59) и Алеш Видаль (80).

«Барса» в чемпионате Испании не проигрывает на протяжении 11 туров и с 38 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует мадридский «Реал», набравший 40 баллов после 16 матчей. «Лас-Пальмас» с 24 очками идет восьмым.

В следующем туре «сине-гранатовые» сыграют 22 января на выезде против «Эйбара». «Лас-Пальмас» 20 января примет «Депортиво».

14.01.2017 18:15 основной раунд: 18-й тур Camp Nou
Барселона 5:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Энрике Луис Солар Кике Сетьен
Голы
14′ Луис Суарес (Андре Гомиш) 9
52′ Лионель Месси 10
57′ Луис Суарес (Рафинья) 9
59′ Арда Туран 7
80′ Парреу Алейш Видаль (Пако Алькасер) 22
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Парреу Алейш Видаль 22
Жорди Альба 18
29′ Хавьер Маскерано 14
Самюэль Юмтити 23
25′ Рафинья 12
Лионель Месси 10
Арда Туран 7
32′ 62′ Андре Гомиш 21
Иван Ракитич 4
68′ Луис Суарес 9
Пако Алькасер 17
73′ Серхио Бускетс 5
Жереми Матье 24
13 Хави Варас
12 Маседу Роша Мишел
22 Элдер Лопеш 41′
3 Маурисио Лемос
24 Тана
21 Хонатан Вьера
7 Кевин-Принс Боатенг 55′
15 Роке Меса 2′
5 Давид Гарсия 34′
16 Хосе Артилес
8 Набиль Эль-Жар 74′
9 Марко Ливая 77′
4 Висенте Гомес 62′
19 Матео Гарсия
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 1
5 Угловые 0
11 Фолы 8
6 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
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