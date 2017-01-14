«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче 18-го тура чемпионата Испании
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. «Барселона» на своем поле разгромила «Лас-Пальмас» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Субботняя игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Два мяча забил Луис Суарес (14-я и 57-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (52), Арда Туран (59) и Алеш Видаль (80).
«Барса» в чемпионате Испании не проигрывает на протяжении 11 туров и с 38 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует мадридский «Реал», набравший 40 баллов после 16 матчей. «Лас-Пальмас» с 24 очками идет восьмым.
В следующем туре «сине-гранатовые» сыграют 22 января на выезде против «Эйбара». «Лас-Пальмас» 20 января примет «Депортиво».
|14.01.2017 18:15
|основной раунд: 18-й тур
|Camp Nou
|Барселона
|5:0
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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