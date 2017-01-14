«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче 18-го тура чемпионата Испании

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Субботняя игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Два мяча забил Луис Суарес (14-я и 57-я минуты), еще по разу отличились Лионель Месси (52), Арда Туран (59) и Алеш Видаль (80).

«Барса» в чемпионате Испании не проигрывает на протяжении 11 туров и с 38 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует мадридский «Реал», набравший 40 баллов после 16 матчей. «Лас-Пальмас» с 24 очками идет восьмым.

В следующем туре «сине-гранатовые» сыграют 22 января на выезде против «Эйбара». «Лас-Пальмас» 20 января примет «Депортиво».