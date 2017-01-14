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14 января 2017, 21:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Арсенал» разгромил «Суонси» в гостевом матче чемпионата Англии

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Лондонский «Арсенал» в гостях одержал победу над «Суонси Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Суонси, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе «Арсенала» отличились Оливье Жиру (37-я минута) и Алексис Санчес (73). Еще два мяча в собственные ворота забили игроки «Суонси» Джек Корк (54) и Кайл Ноутон (67).

«Арсенал» набрал 44 очка и занимает третье место в чемпионате Англии, отставая на пять баллов от лидера турнира — «Челси», имеющего матч в запасе. «Суонси» с 15 баллами находится на последней, 20-й строчке.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Бернли» — «Саутгемптон» — 1:0,

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 3:0,

«Сандерленд» — «Сток Сити» — 1:3,

«Уотфорд» — «Мидлсбро» — 0:0,

«Халл Сити» — «Борнмут» — 3:1.

14.01.2017 18:00 основной раунд: 21-й тур Liberty Stadium
Суонси 0:4 Арсенал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Пол Клемент Арсен Венгер
Голы
12 Оливье Жиру 37′
24 Джек Корк 54′
26 Кайл Нотон 67′
7 Алексис Санчес 73′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Алфи Моусон 6
Кайл Нотон 26
Федерико Фернандес 33
Стивен Кингсли 35
43′ Ки Сон Ен 4
Уэйн Раутледж 15
Гильфи Тоур Сигурдссон 23
55′ Натан Дайер 12
78′ Лерой Фер 8
71′ Джек Корк 24
Оливер Макберни 62
70′ Фернандо Льоренте 9
Борха Бастон 10
33 Петр Чех
5 Габриэл Паулиста
6 Лоран Косьельни
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи
8 Аарон Рэмси
17 Алекс Ивоби
29 Гранит Джака
11 Месут Езил 79′
9 Перес Мартинес Лукас
7 Алексис Санчес 79′
23 Дэнни Уэлбек
12 Оливье Жиру 60′
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 3
1 Удары в створ 2
2 Угловые 1
7 Фолы 4
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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