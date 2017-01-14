«Арсенал» разгромил «Суонси» в гостевом матче чемпионата Англии

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Встреча, прошедшая в субботу в Суонси, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе «Арсенала» отличились Оливье Жиру (37-я минута) и Алексис Санчес (73). Еще два мяча в собственные ворота забили игроки «Суонси» Джек Корк (54) и Кайл Ноутон (67).

«Арсенал» набрал 44 очка и занимает третье место в чемпионате Англии, отставая на пять баллов от лидера турнира — «Челси», имеющего матч в запасе. «Суонси» с 15 баллами находится на последней, 20-й строчке.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Бернли» — «Саутгемптон» — 1:0,

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 3:0,

«Сандерленд» — «Сток Сити» — 1:3,

«Уотфорд» — «Мидлсбро» — 0:0,

«Халл Сити» — «Борнмут» — 3:1.