«Арсенал» разгромил «Суонси» в гостевом матче чемпионата Англии
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Лондонский «Арсенал» в гостях одержал победу над «Суонси Сити» в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в Суонси, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе «Арсенала» отличились Оливье Жиру (37-я минута) и Алексис Санчес (73). Еще два мяча в собственные ворота забили игроки «Суонси» Джек Корк (54) и Кайл Ноутон (67).
«Арсенал» набрал 44 очка и занимает третье место в чемпионате Англии, отставая на пять баллов от лидера турнира — «Челси», имеющего матч в запасе. «Суонси» с 15 баллами находится на последней, 20-й строчке.
В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:
«Бернли» — «Саутгемптон» — 1:0,
«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» — 3:0,
«Сандерленд» — «Сток Сити» — 1:3,
«Уотфорд» — «Мидлсбро» — 0:0,
«Халл Сити» — «Борнмут» — 3:1.
|Пол Клемент
|Арсен Венгер
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|3
|1
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|4
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майк Джоунс (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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