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14 января 2017, 20:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Муса выйдет в стартовом составе «Лестера» на матч с «Челси»

«Лестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 21-го тура Премьер-лиги.

<span class=error>Лестер</span> Сити и <span class=error>Челси</span> объявили стартовые составы на матч 21-го тура <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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В стартовом составе действующих чемпионов Англии выйдет бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса. В заявку лондонской команды, как и ожидалось, не вошёл форвард Диего Коста, который поссорился с главным тренером синих — Антонио Конте.

«Лестер»: Шмейхель, Чилвел, Морган, Хут, Фукс, Ндиди, Менди, Дринкуотер, Олбрайтон, Муса, Варди.

Запасные: Цилер, Симпсон, Василевски, Кинг, Капустка, Грей, Окадзаки.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Луис, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Азар, Виллиан, Педро.

Запасные: Бегович, Иванович, Зума, Чалоба, Фабрегас, Лофтус-Чик, Батшуайи.
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