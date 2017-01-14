Муса выйдет в стартовом составе «Лестера» на матч с «Челси»
«Лестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 21-го тура
Премьер-лиги.
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В стартовом составе действующих чемпионов Англии выйдет бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса. В заявку лондонской команды, как и ожидалось, не вошёл форвард Диего Коста, который поссорился с главным тренером синих — Антонио Конте.
«Лестер»: Шмейхель, Чилвел, Морган, Хут, Фукс, Ндиди, Менди, Дринкуотер, Олбрайтон, Муса, Варди.
Запасные: Цилер, Симпсон, Василевски, Кинг, Капустка, Грей, Окадзаки.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Луис, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Азар, Виллиан, Педро.
Запасные: Бегович, Иванович, Зума, Чалоба, Фабрегас,
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