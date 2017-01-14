Аршавин: Надо было перебираться в Англию как можно раньше
Лучший футболист России в XXI веке Андрей Аршавин дал большое эксклюзивное интервью «Газете.Ru».
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Бывший игрок петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной рассказал об особенностях футбольной старости, прикинул шансы национальной команды на чемпионате мира-2018, раскритиковал московский «Спартак» и поведал, почему не хочет становиться тренером.
«Автографы давно не в моде»
— Сперва давайте поговорим о Казахстане, где вы проводите очень хороший сезон. Основная культурная особенность этой страны?
— Там больше закрытой одежды, это
— Появились любимые блюда из национальной кухни? Бешбармак или баурсаки?
— Я не ел бешбармак (крошеное отварное мясо с лапшой с некоторыми особенностями в технологии приготовления и подачи. — «Газета.Ru»), так как мне не нравится, как он выглядит.
Зато я стал употреблять много конины, в Казахстане она очень распространена. Конину подают во всех ресторанах и можно легко купить на рынке.
— Слушаете ли вы местную музыку? Какие исполнители нравятся?
— Самый популярный певец в Казахстане — Кайрат Нуртас. Его песню, которую он с Нюшей исполняет, слышал чаще всего. Эта композиция звучит
— Вас часто узнают на улице? Автографы просят?
— Они давно не в моде, все просят сфотографироваться: либо селфи, либо классика. Процесс проходит по стандартной схеме. В Казахстане и
— Какое место считаете самым красивым в
— Когда только прибываешь в аэропорт, видишь горы, обрамляющие город. Особенно в первое время мне это бросалось в глаза, ведь я никогда не жил около подошвы гор. Но со временем это стало естественным.
Люблю гулять в Парке Горького, особенно летом (первоначальное название «Казенный сад» — «Газета.Ru»). Меня можно встретить и на рынке, я достаточно часто там бываю. На Чимбулак тоже езжу, но редко. А
— На рынке хоть качественные продукты?
— Конечно, ведь Узбекистан рядом. Там все те же овощи, фрукты, что и у нас в России. Только ближе и, наверное, дешевле, свежее.
«Печально, что Бородюк сидит без работы»
— Перейдем к футболу. В финале Кубка Казахстана «Кайрат» проиграл «Астане» со счетом 0:1. Чего же не хватило вашей команде?
— Думаю, что по классу, сыгранности, опыту и мастерству составы примерно равны. Но матч проходил в сложных условиях. Командам было сложно показывать нормальный футбол. Игра получилась увлекательной для футболистов и зрителей, но не на «картинке». Когда я захотел посмотреть фрагменты в записи, ничего не разобрал.
Полагаю, на итоговом результате сказался опыт «Астаны». Наш соперник использовал свой момент, забив первым. После этого «Астана» сосредоточилась на обороне своих ворот и успешно выполнила поставленную задачу.
— В последний раз «Кайрат» становился чемпионом Казахстана в 2004 году. Славно было бы увенчать карьеру завоеванием золота, не находите?
— Это мечта всех работников клуба. А если удастся сделать золотой дубль, это будет вообще фантастика.
— В прошлом сезоне вы забили восемь голов в 25 матчах. Против каких защитников действовать сложнее всего?
— Лучшая оборона во всем Казахстане у «Астаны». Вдобавок этот клуб играет в оборонительный футбол. По крайней мере, против нас.
— Ваш гол в ворота «Тараза» (2:1) в матче 22-го тура был признан лучшим в сезоне по версии клуба. А вы с такой оценкой согласны?
— Красивых голов было много. Например, мяч нашего нападающего Гаэля Тавамбы пяткой
Я в моменте с голом действовал чисто по ситуации. А что перекинул кипера… Если вы спросите вратарей «Кайрата», я их часто перебрасываю на тренировках. Они даже от этого плюются и злятся. Видите: что я натренировал на занятиях, помогло мне и в матче.
— После поражения в финале Кубка вы кинули свою медаль болельщикам на трибуне. Поймавший ее студент Кайнар Габбасов выставил награду на продажу в интернете. Вы совершили этот поступок на эмоциях?
— Нет, я просто шел в подтрибунное помещение, была плохая погода. Люди кричали слова поддержки и прочее. Я бросил медаль на трибуну для того, чтобы она осталась у
То, что эту историю
— А с золотой наградой также бы поступили?
— Не знаю, ее сначала завоевать надо. В принципе, наверное, тоже отдам.
— На этот раз болельщику «Кайрата»?
— Не знаю. Если будет повод, буду бросать, а там кому повезет. Мне кажется, так более честно, ведь болельщиков много. Не смогу, наверное, выделить
— Вы продлили контракт с «Кайратом» до конца 2017 года. Долго думали?
—
— Следующий сезон в «Кайрате» точно последний?
— Трудно сказать. Может да, а может, нет.
Сейчас никто не знает. В прошлом сезоне физически я чувствовал себе неплохо. Посмотрим, что будет в следующем.
— В каком аспекте казахстанское первенство уступает российскому в первую очередь?
— Прежде всего в качестве футболистов. Но для меня самая большая проблема — поля на выезде. Если бы их удалось улучшить, проще было бы показывать хороший футбол не только «Кайрату», но и всем игрокам.
Даже летом в Чимкенте, где всегда тепло, за полем не ухаживают должным образом. Например, в Жетысу погода мало чем отличается от
Что касается искусственных полей, на которых я выступал в этом году, то это, например, Уральск и Атырау.
Если честно, такие с позволения сказать газоны не должны иметь место в профессиональном футболе. Но за отсутствием лучшего, конечно, приходится там играть.
Хорошая синтетика есть в Павлодаре. А в Астане мне очень не нравится. Там должно быть самое современное искусственное поле, которое позволяло бы играть в футбол, а не думать о том, куда отскочит или полетит мяч после твоих касаний.
— В одном из интервью на вопрос «Почему выбрали “Кайрат”?» вы ответили: «Александр Бородюк позвал. Я не долго раздумывал и согласился приехать к нему». Как восприняли уход
— Если честно, увольнение Бородюка было сложно воспринято мной в эмоциональном плане. Все получилось очень неожиданно, я находился в прострации. Действительно, у меня были мысли, что мне тоже стоит покинуть команду и уехать вслед за ним. Не
— Вы работали под руководством Бородюка и в сборной России, и в «Кайрате». Какие у вас впечатления от этого сотрудничества? Его сильные тренерские качества, на ваш взгляд?
— Мне кажется, Бородюк достаточно требовательный человек. Также к нему я бы применил прилагательное «футбольный». Он понимает наш вид спорта и видит, как правильно использовать игрока, где он не дорабатывает. То есть все те нюансы, которые, наверное, могли бы ускользнуть от непрофессионала, он видит.
Александр Генрихович достаточно открытый, доброжелательный и прямой человек. Мне удобно с ним работать и как со вторым тренером, и как с главным.
— Бородюк не работает в России с 2014 года. Плохо, что такой опытный тренер не востребован на родине?
— Мне кажется, для нашего футбола было бы благом задействовать Бородюка. Его профессиональные качества подразумевают, что у него должна быть хорошая работа.
«У “Спартака” нет запаса прочности»
— Комментируя перипетии нынешнего российского чемпионата, вы сказали, что у текущего лидера «Спартака» нечемпионский состав. За счет чего же тогда
— На самом деле москвичи показывают хорошую, сбалансированную игру. У их действий есть структура, видно, чего команда хочет на поле. При этом класса «Спартаку» все равно не хватает. Смотрите сами: он сначала обыгрывает «Оренбург» в чемпионате, затем уступает «СКА-Хабаровску» в Кубке. Однако классная команда даже при отсутствии игры за счет мастерства футболистов должна вытягивать такие матчи.
У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в
— Нет ощущения, что после зимней паузы спартаковская игра может развалиться?
— Я особо не задумывался над этим вопросом. Мне кажется, предпосылок для провала точно нет. Наставник команды Массимо Каррера
— А вообще вас первое место «Спартака» удивляет?
— Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.
— Пора становиться чемпионами?
— Это было бы логично. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты.
— «Зенит» отстает от «Спартака» на пять очков, ЦСКА — на восемь, остальные — на 12 и более. Можно ли предположить, что в чемпионской гонке будут участвовать только «Спартак», «Зенит» и ЦСКА?
— Армейцы — вряд ли, пусть и находится в зоне досягаемости. Скорее всего, борьбу за первое место поведут
— В чем различия между «Зенитом» Андре
— У команды стала более разносторонняя направленность атак и взаимодействий, опасность приходит с разных сторон, не так как это было при португальце. В старом составе многое, если не все, строилось через Халка.
— Его преемник Жулиано в этом сезоне забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Стал ли он уже новым лидером «Зенита»?
— Жулиано — интересный футболист, который ярко себя проявил. Как дальше будет — мы это тоже увидим.
— Вы
— Конечно, туда я уже точно не пойду. У меня минимальные шансы вернуться в
— Выходили ли на вас клубы РФПЛ в последнее время?
— Нет.
«Попросил тренера: зовите меня Шава»
— Вы забивали важнейшие голы за «Арсенал», оформляли покер «Ливерпулю» на «Энфилд Роуд». Но полностью ли реализовались в Англии?
— Не знаю, насколько мой потенциал богатый. Но если бы у меня было
В последние
— Некоторые британские газет называли вас Русским Пеле…
— Меня там
— Партнеры по «Кайрату», кстати, как к вам обращаются?
— Шавой называют. Даже Каха (Кахабер Цхададзе, главный тренер «Кайрата» с 7 апреля 2016 года — «Газета.Ru») писал сначала на
— Ваши слова: «На данный момент не вижу предпосылок для того, чтобы сборная играла в полуфинале чемпионата Европы либо чемпионата мира». Какой результат на домашнем ЧМ станет для нас успехом?
— Выход из группы, ведь этого давно не было. Но,
Если сборная будет показывать симпатичный футбол, увлечет болельщиков и подарит надежду, я думаю, это уже будет воспринято хорошо.
Станислав Черчесов — достойный кандидат на роль наставника. Мне кажется, он достаточно квалифицированный тренер.
— Он после своего назначения вам звонил?
— Нет.
— Какие проблемы нужно решить, чтобы наш футбол вышел на новый уровень?
— Если глобально, нужны игроки. Чтобы их было больше, а уровень и конкуренция выше, нужен хороший детский футбол. Что я имею в виду? Как можно большее количество вовлеченных детей, обученные тренеры и качественные условия для работы и подготовки.
— Лимит на легионеров есть зло?
— Мне кажется, прежде чем утверждать наверняка, необходим детальный анализ. Но как футболист я против лимита. Правда, меня о том же спросили в Казахстане. Вот там лимит точно нужен. Хотя я легионер, и мне это не выгодно.
— Можно ли сказать, что
— Не думаю. Для таланта такое ограничение даже лучше. Но для роста спортсмена, для экономических законов и работы клуба это хуже. Ведь клубы сами жалуются, что ввиду дефицита качественных исполнителей им приходится переплачивать россиянам «за паспорт».
— Большие зарплаты — серьезная проблема в российском футболе? Деньги губят наших игроков?
— Наверное, да.
Но я не против больших зарплат. Платите меньше, ребята будут играть за меньшие деньги. Если им даст
Думаю, здесь все зависит от конкретного футболиста. За границей тоже получают хорошие деньги. Не уверен, что нужно
— Алексей Миранчук будет получать большую зарплату, если договорится с «Локомотивом». Нападающий «Зенита» Александр Кокорин тоже начал рано получать солидные деньги. Стоит ли вводить потолок зарплат для молодых футболистов?
— Мне нравится пример хоккеиста Артемия Панарина, который поехал в «Чикаго» на контракт новичка. Наверное, он потерял в деньгах в
Мне нравится, как устроена КХЛ. Ее создание и дальнейшее функционирование подтверждает, что в России можно создать хороший продукт. Но Панарин все равно понимал, что НХЛ — самое лучшее. И сейчас у него есть все: он и хорошо играет, и имеет хорошие деньги.
Но почему это работает в НХЛ? Потому что там это работает как
А если бы все команды в РФПЛ могли тратить столько, сколько зарабатывают, то вообще только «Спартак» и «Зенит», наверное, конкурировали бы за золото.
Ведь у этих клубов есть большая армия болельщиков, которые приходят на стадион и покупают атрибутику. Плюс «Зенит» выступает в Европе и с этого отчисления получает.
В НХЛ вопрос о потолке зарплат носит естественный характер. Они это делают, чтобы бизнес работал и все были довольны. А у нас это получается искусственно.
— Нужно ли нам отказаться от государственного финансирования, несмотря на то, что так можно загубить много клубов?
— У нас и так уровень чемпионата падает, после этого он еще сильнее упадет. Частные предприниматели условного Томска не смогут платить даже такие зарплаты, которые там сейчас платят. Следовательно, в «Томи» будут играть еще более молодые футболисты, собственные воспитанники. А опытные футболисты будут либо уезжать за границу, либо переходить в московские клубы, а также «Зенит», «Краснодар». Это будет нормальная рыночная модель, но к ней никто не готов. Полагаю, нереально в России сделать так, чтобы государственные деньги из футбола резко ушли. В противном случае получится большая пропасть.
Конечно, нужно двигаться в данном направлении, делать так, чтобы было как можно больше частных средств или тех денег, которые зарабатывает клуб. А государство по большому счету должно вкладывать в детский футбол, в развитие футбола или спорта.
— Вы уверены, что уровень РФПЛ падает. А когда чемпионат страны был сильнее — сейчас, или в 2008 году?
— Мне кажется, что турнир пошел на спад по уровню игроков и футбола примерно с 2010—2011 годов.
А как бы сыграл нынешний «Зенит» с «Зенитом"-2008, никто не знает. Думаю, в футболе тогда было больше денег, поэтому и более мастеровитые игроки.
«Быть тренером? Не смогу смотреть столько футбола!»
— Цели вернуться в сборную России у вас, по вашим же словам, нет. А какую задачу ставите на финальный отрезок карьеры?
— Хотел бы выиграть с «Кайратом» чемпионат!
— Ваш бывший партнер по сборной Роман Адамов о вас: «У Аршавина хороший ум. Он далеко не глупый человек. Мне кажется, из него мог бы получиться тренер». При этом сами вы отрицаете наличие соответствующих качеств и
— В идеале неплохо было бы просто остаться в футболе. Не знаю, в каком качестве.
Многие мне говорят, что из меня получится хороший тренер. Но мне так не кажется, потому что я не сдержанный человек.
Поэтому и назвал себя психом. Понятно, что тренеры бывают разные: и эмоциональные, и спокойные. Но нужно быть психологом и разбираться в своем виде спорта. Тут столько нюансов! Аналитическая работа чего стоит. Сколько футбола тренеры смотрят! Я в жизни, наверное, столько не посмотрю, сколько они перед очередной игрой.
Представляете, какового это — посмотреть пять матчей «Тараза» перед очной встречей?! С ума можно сойти! Не хочу обижать «Тараз». Но просто не понимаю — как это смотрят? Вместо всего этого я бы пришел и сказал: «Ребята, ну мы сильнее них. Давайте сыграем в наш футбол!».
— С кем из тренеров вам работалось комфортнее всего?
— Мне повезло. Были разные специалисты: Юрий Морозов, Властимил Петржела, Арсен Венгер, Гус Хиддинк, Дик Адвокат. Со всеми интересно. Они профессионалы своего дела.
Само отношение именно к футболистам мне нравилось у Дика и Гуса, представителей голландской школы.
Они дают очень много свободы. Мне нравится, что ни Гуса, ни Дика не интересовало, что ты делаешь вне команды. В принципе и Петржелу тоже. Мне нравится такой подход: делаем свою профессиональную работу хорошо, а твоя личная жизнь никого не интересует. Главное, чтобы поступки вне футбола не влияли на команду.
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