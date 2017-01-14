Полузащитник «Арсенала» Касорла должен вернуться в строй через 2,5 месяца

В начале декабря 31-летний испанский футболист перенёс операцию на правой лодыжке. Сообщалось, что его возвращение на поле ожидается в начале марта, однако теперь стало известно, что ему потребуется на восстановление больше времени. Тем не менее Венгер подчеркнул, что «Арсенал» рассчитывает на то, что Санти ещё поможет команде в текущем сезоне.



Касорла получил травму ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября и после этого на поле не выходил. В текущем сезоне хавбек сыграл за «канониров» 11 матчей, забил два гола и отдал три голевых паса.